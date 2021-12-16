مجلس السيادة يعلن تعليق مسار شرق السودان لحين توافق جميع مكوناته

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حمديتي"، اليوم الخميس، تعليق مسار شرق السودان ضمن اتفاق جوبا للسلام، لحين توافق جميع مكوناته.

وقال حمديتي، في مؤتمر صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية (سونا): "بعد المشاورات في الأيام الماضية مع كل الأطراف والوسطاء في جنوب السودان.. نؤمن على تعليق المسار لحين توافق مكونات أهل شرق السودان".

وقال حمديتي: "مصرون على حل مشكلة شرق السودان وطوي صفحتها خلال الأيام القادمة تماما".

وأكد حميدتي أن "كل الأطراف تسعى لحل مشكلة شرق السودان وسنجتمع على طاولة واحدة"، مشيرا إلى أن منطقة شرق السودان تهم السودان بأكمله.