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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر يحتفل بإفتتاح مطعمه الجديد بحضور ماجد المصري وساموزين وإيهاب توفيق

مصطفى قمر
مصطفى قمر

حرص كل من النجم ايهاب توفيق وماجد المصري وساموزين ومحمد لطفي والاعلامي طارق علام والاعلامية دينا رامز والاعلامية بوسي شلبي على حضور حفل افتتاح الفرع الثاني لسلسلة مطاعم النجم مصطفى قمر الجديدة في منطقة الشيخ زايد، في واحدة من أجمل السهرات التي ضمت نجوم الفن والمجتمع والمشاهير واولاده الفنان تيام قمر واياد قمر وزوجته والفنان احمد محمود والاذاعية اميرة نور وخلود نادر ودنيا صلاح عبدالله وبريهان زهير والمذيعة لميس البيشوتي.

وحرص على تهنئة قمر عدد كبير من معجبيه ورواد المكان وبعض الصحفيين ومشاهير الاذاعة والميديا، وعدد كبير من اصدقائه وزوجته وعلى رأسهم علي رشاد مدير اعماله وحمادة قمر اخو الفنان واستمر الحفل حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي.

وقدم قمر خلال حفل الافتتاح فقرة غنائية قدم من خلالها عدد من أغانيه وسط أجواء من الفرحة والبهجه بين الحضور بجانب حرص محبيه وأصدقائه على التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيا معه.

 

أحدث أعمال الفنان مصطفى قمر

وكان أحدث أعمال الفنان مصطفى قمر الفنية، هو مسلسل فارس بلا جواز الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في العام الميلادي 2021. 

 

قصة فارس بلا جواز 

يجسد مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه الزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

ويوافق «فارس» على شرط جده، حتى يسدد الديون على الفندق، والتي تهدده بالحبس، ويساعده المحامي الخاص به «غلاب»، في البحث عن عروسة، إلا أنهما يفشلان في كل مرة؛ لأسباب مختلفة، وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل.
 

أبطال فارس بلا جواز 

مسلسل فارس بلا جواز بطولة "مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

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