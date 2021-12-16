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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وصفوه بالفسق والمجون.. مظاهرات ضد محمد رمضان في العراق | تفاصيل

محمد رمضان
محمد رمضان

من منطلق النجومية والقاعدة الجماهيرية العريضة، يقيم الفنان محمد رمضان حفلات في دول عربية مختلفة، يقدم فيها استعراضات على المسرح يحبها جمهوره مع أغانيه ، لكن لم يتصور محمد رمضان أن تقام ضده مظاهرات بالشارع لرفض تواجده في العراق وإقامة حفل غنائي هناك . 

وفي رد فعل مفاجئ، تظاهر العشرات في بغداد، اليوم الخميس، احتجاجا على حفل محمد رمضان الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد الاسبوع الماضي.

رفض وهجوم من قبل المتظاهرين الشباب العراقيين لما يقدمه محمد رمضان، واعترضوا على السماح له بإقامة حفل في بغداد، ورفعوا شعارات تندد بحفل محمد رمضان ووصفوه بـ الفسق والمجون  .

لم يتوقف الشباب العراقيين على نقد محمد رمضان وحفلاته، لكن انتقد المتظاهرون مسؤلي الحفل الذين نظموه وكل الذين سمحوا بإقامة حفل محمد رمضان في العراق، كما حملوا حكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية ذلك.

شيخ عراقي يهاجم محمد رمضان

وبعد حفل محمد رمضان، اتقده الشيخ جعفر الإبراهيمي، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يخطب بمجموعة من المصلين، ويتكلم على حفلة رمضان في بغداد.

وقال جعفر الإبراهيمي :" حفلة الأمس في بغداد لمحمد رمضان 4 مليار ونصف (دينار) عراقي، 4 مليار أي 3 ملايين دولار، هذه أمس صرفت لمخنث داعر أسود .. قبيح، والله (إنها) انحدارة وانتكاسة ما المفروض تمر بسلام”. 

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محمد رمضان يرد

بالطبع لم يقف محمد رمضان مكتوف الأيدي أمام هجوم الشيخ جعفر الإبراهيمي، بل قام بنشر فيديو الشيخ على حسابه الرسمي على أنستجرم وعلق قائلاً:" كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله ؟ عموماً أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي وكل الاحترام والتقدير لكل الاديان وكل الطوائف " . 

حفل محمد رمضان في العراق

وأحيا محمد رمضان،  الجمعة الماضية واحدًا من أقوى حفلاته الغنائية على مسرح سندباد لاند، فى العاصمة العراقية بغداد، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور العراقى الذى احتفى بأغانى رمضان وتفاعل معها بترديد كلمات الأغانى من بعده.

ونشر الفنان محمد رمضان، عدة صور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ظهر فيها يتسلم هدية ذهبية، خلال تكريمه فى العراق بعد احيائه الحفل في بغدد .

وعلق محمد رمضان على الصور قائلًا: "شكرا مطار بغداد الدولي صالة كبار الزوار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واعتز كثيرًا بهذا التكريم".

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