في جولة مسائية.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال كسح الأمطار بالعجمي

أجرى محافظ الاسكندرية محمد الشريف جولة مسائية على مستوى الأحياء فى إطار جولاته للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، ومتابعة تمركزات عربات الصرف الصحي، وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية بالطريق الصحراوي.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال كسح تصريف مياه الأمطار بنطاق حى العجمى، حيث شدد على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحى للتعامل مع أية تراكمات لمياه الأمطار.

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وفي تصريحات خلال الجولة، أشار محافظ الإسكندرية بأن المحافظة لم تشهد أي توقف في الحركة المرورية، مؤكدًا على المتابعة اللحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة لحظية على مستوى الأحياء تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، رغم ان الأمطار متفاوتة الشدة والتي وصلت في بعض المناطق إلى أمطار غزيرة.

شارك بالجولة، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والسيد موسي رئيس حي العجمي.