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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب المعلمين.. نائب وزير التعليم يجتمع بمديري المديريات والإدارات الثلاثاء

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم

يعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم اجتماعا عاجلا عبر الفيديوكونفرانس يوم الثلاثاء المقبل مع مديري المديريات والإدارات التعليمية، للوقوف على المستجدات الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية للمعلمين، ومبادرة القيم واحترام الآخر، والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من : رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس الادارة المركزية التعليم الاساسي .

كما يحضر أيضا مديري التعليم العام  ، مديري المراحل ، ومديري التدريب بالمديريات والادارات، ومديري المدارس الابتدائية .

وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور طارق شوقي، باللواء عادل الغضبان، لما يبذله من جهود من شأنها انتظام العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في الاهتمام برفع كفاءة العملية التعليمية بالمحافظات المختلفة، وذلك حرصًا منها على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة، وبما يتواكب مع التنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن السيد رئيس الجمهورية أولى اهتمامًا خاصًا لقطاع التعليم من أجل تأهيل الطلاب والأجيال القادمة  للمشاركة فى خطط التنمية التى تشهدها الدولة المصرية مؤخرًا.

واستعرض محافظ بورسعيد أخر التطورات فى العملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدًا على النهضة التعليمية التى شهدتها بورسعيد مؤخرًا، والتى تمثلت فى تطوير أسلوب التعليم تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والعمل على كسب الطلاب المهارات والخبرات العملية والعلمية  المختلفة والتى تأهلهم لسوق العمل، وتساهم فى خلق كوادر قادرة على قيادة المستقبل،  فضًلا عن إنشاء وتطوير العديد من المنشآت التعليمية لكافة المراحل الدراسية لتحقيق أفضل  مناخ دراسي للطلاب.

وأضاف المحافظ أن العام الحالي شهد مشاركة كبيرة للطلاب في الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى النسبة العالية للحضور المدرسي للطلاب ووعيهم بأهمية الابتعاد عن الدروس الخصوصية، وتحصيل المناهج الدراسية من خلال المدرسة والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تُثري مهارات الطلاب العقلية والإدراكية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التنمية المهنية الإجراءات الاحترازية

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