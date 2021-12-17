أحمد صالح: اتعجب من رحيل مجلس الزمالك وعودته دون تحديد المخطيء في تلك الفترة

صرح أحمد صالح نجم النادي الزمالك السابق، أنه لا يتمنى عودة فرجاني ساسي للزمالك بعد موقفه الأخير مع القلعة البيضاء، وعودة حمدي النقاز للزمالك كانت لأسباب إدارية ومالية.

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الإعلام سبب في زيادة مشكلات نادي الزمالك بعكس النادي الأهلي، فالزمالك يعاني من عدم الاستقرار منذ فترة طويلة، ومتعجب من رحيل مجلس الزمالك ثم عودته دون تحديد المخطيء في تلك الفترة"

وأضاف صالح: "تعاقدات الأهلي الجديدة أعادت موسيماني للصورة مع القلعة الحمراء من بينها بيرسي تاو وميكيسوني".

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي على مراجعة عقود تجديد اللاعبين التي أبرمتها اللجان السابقة لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.



يأتي هذا لمعرفة مدى إمكانية تعديل بعض البنود في حالة وجود ثغرات في هذه العقود، ومراجعة الشروط الجزائية فيها.



وكانت اللجنة السابقة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، نجحت في تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق لثلاث سنوات مقبلة حتى عام عام 2025.