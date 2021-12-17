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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 27 شخصا على الأقل في حريق باليابان.. فيديو

صدى البلد

قالت إدارة الإطفاء المحلية، اليوم الجمعة، إنه يُخشى أن يكون 27 شخصا لقوا مصرعهم إثر حريق بمبنى في منطقة تجارية في مدينة أوساكا اليابانية يوم الجمعة.

وصرح مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا لوكالة فرانس برس أنه لم يتم رصد أي علامات للحياة في 27 من أصل 28 أصيبوا في الحريق، مع نقل الضحايا إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من رجال الإطفاء يعملون داخل وخارج المبنى المكون من ثمانية طوابق بعد إخماد الحريق.

ويظهر في مقطع الفيديو الجزء الداخلي المتفحم للطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيق من خلال النوافذ المكسورة والسوداء.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطابق يضم عيادة تقدم خدمات الصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.

وقال مسؤول إدارة الإطفاء "تم رصد الحريق في الساعة 10:18 صباحا في الطابق الرابع"، وحتى الظهر، كان هناك 70 سيارة إطفاء في مكان الحادث".

وأضاف أن الحريق الذي وقع في منطقة أعمال مزدحمة بالقرب من محطة قطار كيتاشينتشي في المدينة بغرب اليابان، تم إخماده بعد نصف ساعة.

اليابان مستشفي الرعاية الطبية اليابانية أوساكا اليابانية خدمات الصحة حريق

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