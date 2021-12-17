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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. محافظة سوهاج تقفز 10 مراكز في مجال محو الأمية

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، إن الجامعة نجحت على مدار  5 سنين في محو أمية 98 دارس من بداية المبادرة سنة 2014 ، وفي عام 2020 قامت الجامعة بمحو أمية 201 دارس داخل محافظة سوهاج فقط ، معلقًا أن هذه أرقام هزيلة لا ترقى بمستوى الجامعة  في التصنيف بين الجامعات المصرية .


وأضاف مصطفى عبد الخالق ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أنه في شهر نوفمبر عام 2020 تم اتخاذ حزمة من القرارات التحفيزية والإلزامية في نفس الوقت .


وتابع عبد الخالق ، أنه تم إلزام كل دارس في الكليات النظرية قبل التخرج من الجامعة عليه محو أمية 4 أشخاص على الأقل كحد أدنى ليحصل على شهادة تخرجه .

 

وأردف رئيس جامعة سوهاج، أن كل فتاة تقوم بمحو أمية 10 أشخاص يتم سقوط عنها سنة الخدمة العامة وهذه طبقًا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي ، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يصل لعدد يزيد عن 10 يتم سداد له نصف الرسوم الدراسية .

 

واستطرد رئيس جامعة سوهاج ، أنه يتم إتاحة فرصة السكن في المدن الجامعية لطالب الذي لاتنطبق عليه الشروط في حالة محو أمية أكثر من 15 فرد وهذا يعد نوع من التحفيز للطلاب ليقبلوا على الأمر ، فهناك طالبة محت أمية 27 دارس وطالب أخر محو أمية 22 .

وأكمل أنه تم تدشين مبادرة يوم 19 من نوفمبر الماضي تحت رعاية معالي الوزير خالد عبد الغفار وكانت بحضور محافظ سوهاج ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة لتحفيز أبنائنا على هذا الأمر ونتيجة ذلك كان ترتيب جامعة سوهاج في شهر 7 الماضي ال13 على مستوى الجامعات المصرية وبحلول شهر أكتوبر وصلنا إلى المركز الثالث .
 

مصر التضامن الاجتماعي جامعة سوهاج محو أمية 10 خالد عبد الغفار اخبار توك شو

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