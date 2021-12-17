شاهد .. محافظة سوهاج تقفز 10 مراكز في مجال محو الأمية

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، إن الجامعة نجحت على مدار 5 سنين في محو أمية 98 دارس من بداية المبادرة سنة 2014 ، وفي عام 2020 قامت الجامعة بمحو أمية 201 دارس داخل محافظة سوهاج فقط ، معلقًا أن هذه أرقام هزيلة لا ترقى بمستوى الجامعة في التصنيف بين الجامعات المصرية .



وأضاف مصطفى عبد الخالق ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أنه في شهر نوفمبر عام 2020 تم اتخاذ حزمة من القرارات التحفيزية والإلزامية في نفس الوقت .



وتابع عبد الخالق ، أنه تم إلزام كل دارس في الكليات النظرية قبل التخرج من الجامعة عليه محو أمية 4 أشخاص على الأقل كحد أدنى ليحصل على شهادة تخرجه .

وأردف رئيس جامعة سوهاج، أن كل فتاة تقوم بمحو أمية 10 أشخاص يتم سقوط عنها سنة الخدمة العامة وهذه طبقًا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي ، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يصل لعدد يزيد عن 10 يتم سداد له نصف الرسوم الدراسية .

واستطرد رئيس جامعة سوهاج ، أنه يتم إتاحة فرصة السكن في المدن الجامعية لطالب الذي لاتنطبق عليه الشروط في حالة محو أمية أكثر من 15 فرد وهذا يعد نوع من التحفيز للطلاب ليقبلوا على الأمر ، فهناك طالبة محت أمية 27 دارس وطالب أخر محو أمية 22 .



وأكمل أنه تم تدشين مبادرة يوم 19 من نوفمبر الماضي تحت رعاية معالي الوزير خالد عبد الغفار وكانت بحضور محافظ سوهاج ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة لتحفيز أبنائنا على هذا الأمر ونتيجة ذلك كان ترتيب جامعة سوهاج في شهر 7 الماضي ال13 على مستوى الجامعات المصرية وبحلول شهر أكتوبر وصلنا إلى المركز الثالث .

