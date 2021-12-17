بعد فوزها بعضوية اليونسكو..  نهلة إمام: الفوز يؤكد مكانة مصر في العالم.. خاص

قالت الدكتورة نهلة إمام، إن فوزها بعضوية لجنة التقييم الدولية بمنظمة اليونسكو عن مجموعة الدول العربية، جاء بناء على الدور الذي تلعبه مصر، في ملف التراث الغير مادي، ويؤكد على مكانة وقوة مصر بين دول العام، وثقة هذه الدول في أم الدنيا.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حصولها على 21 صوتًا من بين 24، فخر كبير لها، وأن وراء هذا الفوز اسم مصر، والخارجية المصرية التي لعبت دورًا كبيرًا في هذه الانتخابات، مضيفة ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادى، أن اختيارها يعبر عن قيمة مصر، ومدى الثقة التى تمنحها مصر للأعضاء.

وأوضحت أن دورها يكون شبيه بدور القاضي في لجنة التقييم، حيث أن كل عضو من أعضاء تلك اللجنة، يقوم بعمل تقرير مهني ودقيق عن الملف المقدم لليونسكو، ويرفع التقرير إلى لجنة التصويت، موضحه أن لجنة التقييم تضم 12 عضو من كل دول العالم.

ولفتت إلى أن مصر تعمل في الوقت الحالي من خلال وزارة الثقافة على إنشاء أرشيف وطني يتم توثيق فيه التراث المصري الغير مادي.

وفازت الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادى، بعضوية لجنة التقييم الدولية بمنظمة اليونسكو عن مجموعة الدول العربية، وذلك بعد حصولها على 21 صوتا من إجمالي 24 صوتا في منافسة بين مصر ودولتين عربيتين.

وكانت مصر قد نجحت بالتنسيق مع دول السعودية ولبنان والأردن وتونس فى تسجيل الخط العربى على القوائم التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة والخارجية ووفد مصر لدى اليونسكو، وهو الملف السادس الذى تم تسجيله بعد (السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخلة، والنسيج اليدوى بالصعيد)، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.