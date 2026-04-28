روبيو : السيناريو المثالي في لبنان هو وجود جيش قوي يتولى تفكيك حزب الله

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،، أن وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل ولبنان يعد “فريداً من نوعه”، مشيراً إلى أن الطرفين “ليسَا في حالة حرب فعلية”، وجوهر الأزمة بالنسبة لإسرائيل يتمثل في حزب الله الذي يشن هجمات ضدها.

وفي رده على تساؤلات حول احتمال بقاء منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية بشكل دائم، استبعد روبيو هذا السيناريو، موضحاً أن إسرائيل لا تسعى إلى ذلك على المدى الطويل.

وأضاف أن “النتيجة المثالية”، من وجهة نظر الإسرائيليين، تتمثل في وجود حكومة لبنانية قوية مدعومة بجيش قادر على نزع سلاح حزب الله، ومنعه من تنفيذ أي هجمات مستقبلية.

وأشار روبيو إلى أن هذا التصور لا يعكس فقط الرؤية الإسرائيلية، بل يتقاطع أيضاً مع تطلعات لبنانية نحو استقرار دائم، من خلال إنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة.