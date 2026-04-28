الفنان محمد فراج يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة

شهدت لجنة التضامن بمجلس النواب انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة، بمشاركة لافتة من الفنان محمد فراج، في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بإشراك الشخصيات العامة في مناقشة القضايا المجتمعية المؤثرة.

وقد انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، وحقوق الإنسان ، ولجنه الشئون الدينية بمجلس النواب، وبحضور ممثلي الجهات المعنية

ويناقش الاجتماع عددا من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، في إطار تحركات البرلمان لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

كما يناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اليوم مناقشات، مع طرح رؤى ومقترحات تشريعية ورقابية، تسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالأسرة، وتعزز من دور الدولة في توفير الحماية والدعم اللازمين لمختلف فئاتها.