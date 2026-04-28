يتحصل على صورهم من أحد التطبيقات.. القبض على شخص يبتز المواطنين على الإنترنت

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إستدراج المواطنين من خلال التواصل معهم عبر أحد التطبيقات الهاتفية والتمكن من الحصول على صورهم الشخصية وإبتزازهم والإستيلاء على أموالهم نظير عدم التشهير بهم ونشر صور ومقاطع فيديو لهم.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه عدد (6) وقائع بذات الأسلوب بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





