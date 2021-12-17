لو فاتك ماتش.. أفريقيا تتحدى آسيا لـ نيَل اللقب في كأس العرب

تبقى مباراتان من كأس العرب بعد صراع قوي على التفوق والوصول للمركز الأول، من البطولة المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى ١٨ ديسمبر الجاري.



ورفع عرب أفريقيا الممثلون في البطولة مصر والجزائر وتونس، راية التحدي عالية كأبرز المرشحين لنيل اللقب، بعد أن ودع منتخب المغرب البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام منتخب الجزائر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2 -2.



وانتهى تنافس عرب آسيا ممثلين فى منتخبات: قطر والإمارات وعمان والأردن على حصد البطولة بعد إقصائهم جميعاً عدا البلد المضيف منتخب قطر للمنافسة على المركز الثالث أمام منتخب مصر.

صدى البلد يرصد بالأرقام من الأقوى فى بطولة كأس العرب ، بعد تحديد موعد المباراة النهائية، عرب إفريقيا أم عرب آسيا.

على مستوى الأرقام ، سجل منتخب المغرب أعلى حصيلة من الأهداف بـ 9 أهداف وسجل حضوره كأحسن دفاع بشباك عذراء حتى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وعرب إفريقيا نجحوا فى تصدر قائمة هدافي دور المجموعات، ببطولة كأس العرب بعد تسجيل سيف الدين الجزيرى ثلاثة أهداف لمنتخب تونس.

منتخبى مصر والجزائر. ثاني أفضل منتخبات بعد المغرب هجوما ودفاعا أظهروا صلابة كبيرة وسجل كلا الطرفين حضورهما كأبرز المرشحين لنيل اللقب.

أرقام منتخبات عرب أفريقيا وعرب آسيا

عرب افريقيا

منتخب مصر سجل ٧ أهداف وسكن شباكه هدفا وحيدا، من انتصارين وتعادل وتصدر المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط باللعب النظيف.

ومنتخب الجزائر احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط وسجل ٧ أهداف ومني مرماه بهدف وحيد.

ومنتخب المغرب ، تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من ثلاث انتصارات أمام فلسطين برباعية نظيفة ، وبنفس النتيجة اكتسح منتخب الأردن، فى الجولة الثانية كما تغلب على منتخب السعودية بهدف نظيف.

ومنتخب تونس تصدر المجموعة الثانية، برصيد ٦ نقاط وتأهل رفقة الامارات الى دور الثمانية بكأس العرب وسجل ٦ أهداف ومنى مرماه بثلاثة أهداف.

ونسور قرطاج نجحوا فى اكتساح منتخب موريتانيا بخماسية نظيفة، فى الجولة الأولى وسقط أمام سوريا بثنائية وفى الجولة الثالثة تغلب على منتخب الامارات بهدف نظيف.

عرب آسيا

منتخب قطر تصدر المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة برصيد ٩ نقاط وتأهل الى دور الثمانية مع منتخب عمان.

وحقق العنابي فوزا على نظيره منتخب البحرين فى بداية مشواره في بطولة كأس العرب بهدف نظيفين المباراة التي جرت بملعب استاد البيت ضمن مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

وتغلب منتخب قطر على صدى البلد يرصد بالأرقام من الأقوى فى بطولة كأس العرب ، بعد انتهاء دور المجموعات ، عرب إفريقيا أم عرب آسيا.

ويعد منتخب مصر، صاحب الحصيلة الأعلى من الأهداف بعد خماسية الفراعنة في شباك المنتخب السوداني.

وعلى مستوى الأرقام ، سجل منتخب المغرب أعلى حصيلة من الأهداف حتى الآن بـ 9 أهداف وسجل حضوره كأحسن دفاع بشباك عذراء حتى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وعرب إفريقيا نجحوا فى تصدر قائمة هدافي دور المجموعات ، ببطولة كأس العرب بعدم سجل سيف الدين الجزيرى ثلاثة أهداف لمنتخب تونس.

منتخبى مصر والجزائر. ثاني أفضل منتخبات بعد المغرب هجوما ودفاعا أظهروا صلابة كبيرة وسجل كلا الطرفين حضورهما كأبرز المرشحين لنيل اللقب.

أرقام منتخبات عرب أفريقيا وعرب آسيا

عرب افريقيا

منتخب مصر سجل ٧ أهداف وسكن شباكه هدفا وحيدا، من انتصارين وتعادل وتصدر المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط باللعب النظيف.

ومنتخب الجزائر احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط وسجل ٧ أهداف ومني مرماه بهدف وحيد.

ومنتخب المغرب ، تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من ثلاث انتصارات أمام فلسطين برباعية نظيفة ، وبنفس النتيجة اكتسح منتخب الأردن، فى الجولة الثانية كما تغلب على منتخب السعودية بهدف نظيف.

ومنتخب تونس تصدر المجموعة الثانية، برصيد ٦ نقاط وتأهل رفقة الامارات الى دور الثمانية بكأس العرب وسجل ٦ أهداف ومنى مرماه بثلاثة أهداف.

ونسور قرطاج نجحوا فى اكتساح منتخب موريتانيا بخماسية نظيفة، فى الجولة الأولى وسقط أمام سوريا بثنائية وفى الجولة الثالثة تغلب على منتخب الامارات بهدف نظيف.

عرب آسيا

منتخب قطر تصدر المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة برصيد ٩ نقاط وتأهل الى دور الثمانية مع منتخب عمان.

وحقق العنابي فوزا على نظيره منتخب البحرين فى بداية مشواره في بطولة كأس العرب بهدف نظيفين المباراة التي جرت بملعب استاد البيت ضمن مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

وتغلب منتخب قطر على عمان بهدفين مقابل هدف ثم فاز على منتخب العراق بثلاثية نظيفة.

ومنتخب عمان الذى تأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس العرب تعادل أمام العراق بهدف لكل منهما ثم فاز على البحرين بثلاثية نظيفة وسقط أمام قطر بهدفين مقابل هدف.

ومنتخب الإمارات نجح فى بلوغ دور الثمانية بكأس العرب رفقة منتخب تونس من المجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط.

وتغلب منتخب الإمارات على نظيره منتخب سوريا بهدفين مقابل هدف ونجح فى الفوز على موريتانيا بهدف نظيف قبل أن يخسر امام تونس بهدف دون رد.

ومنتخب الأردن رافق نظيره منتخب المغرب إلى دور الثمانية في كأس العرب برصيد ٦ نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

واستهل نشامي الاردن مبارياتهم فى كأس العرب بالفوز على السعودية بهدف نظيف ثم الخسارة أمام المغرب برباعية نظيفة ونجحوا فى الفوز على منتخب فلسطين بخمسة أهداف مقابل هدف.

مباريات ربع النهائي:

انتهت مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كاس العرب أمس السبت حيث اكتمل المربع الذهبي بعد تأهل كل من مصر والجزائر إلى نصف النهائي حيث سيلتقيان مع تونس وقطر على التوالي.

15 هدف في 4 مباريات :

شهدت منافسات الدور ربع النهائي تسجيل 15 هدفا في 4 مباريات بمعدل 3.75 في المباراة الواحدة وهو أكبر معدل تهديفي حتي الان في البطولة بالمقارنة مع المعدلات التهديفية التي شهدتها الجولات الثلاث لدور المجموعات بغض النظر عن كون الدور ربع النهائي شهد مباريات أقل من كل جولة .

وأقيمت 24 مباراة في دور المجموعات حيث شهدت تسجيل 61 هدفًا بمعدل 2.5 هدفا في المباراة الواحدة وتعد الجولة الأولي هي الأكثر تهديفا بين الجولات الثلاث حيث شهدت تسجيل 22 هدفا في 8 مباريات بمعدل 2.7 هدافا في المباراة ويليها الجولة الثالثة والتي شهدت تسجيل 20 هدفا في 8 مباريات بمعدل 2.5 هدفا في المباراة ثم الجولة الأولي والتي شهدت تسجيل 19 هدفًا فقط في 8 مباريات بمعدل 2.1 هدفا في المباراة .

هدف عكسي و3 ركلات جزاء :

شهد الدور ربع النهائي هدف عكسي احرزه لاعب الإمارات علي حسن سالمين لصالح منتخب قطر . بينما شهدت المباريات 3 ركلات جزاء منهم ركلتين لصالح قطر أمام الإمارات سجلهما المعز علي عبدالله وخوخي بوعلام بينما احتسبت ركله جزاء للجزائر أمام المغرب سجلها ياسين ابراهيمي .

12 بطاقة صفراء وغياب الحمراء :

لم تشهد مباريات ربع النهائي إشهار الحكام إي بطاقات حمراء للاعبين وأكتفت الحكام بإشهار 12 بطاقة صفراء فقط خلال الـ4 مباريات ويعد المنتخب المغربي أكثر المنتخبات في هذا الدور حصولا على الإنذارات بواقع 4 إنذارات .

قطر يواصل العلامة الكاملة :

واصل منتخب قطر صحوته في كأس العرب بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي بالفوز على الإمارات بخماسية نظيفة ليتأهل إلي نصف النهائي . ويعد المنتخب القطري الوحيد بين الأربع منتخب المتأهل للمربع الذهبي الذي حقق الفوز في جميع مبارياته حتي الان حيث صعد لربع النهائي عقب تصدر مجموعته الأولي بـ 9 نقاط من 3 انتصارات .

العنابي الأكثر تهديفا :

يعد منتخب قطر الأكثر تهديفا حتي الان بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي في البطولة بعدما احرز 11 هدفا منهم 5 أهداف احرزهم في مرمي المنتخب الإماراتي بمباراة ربع النهائي ويليه منتخب مصر بـ 10 أهداف ثم تونس بـ 8 اهداف والجزائر بـ 9 أهداف . يذكر أن منتخب المغرب سجل 11 هدفا الإ انه ودع البطولة .

3 منتخبات لا تعرف الهزيمة :

نجحت منتخبات مصر وقطر والجزائر في تجنب اى هزيمة خلال منافسات كأس العرب حتي لاان حيث واصل قطر فوزه الرابع على التوالي بينما حقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيده بدور المجموعات كما حقق الجزائر أيضا الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة . في المقابل يعد تونس أحد المنتخبات التي تعرضت للهزيمة في البطولة حيث خسر مباراة أمام سوريا في دور المجموعات بينما فاز في 3 مباريات .

حامل اللقب يودع :

ودع منتخب المغرب حامل لقب اخر نسخة للبطولة في 2012 منافسات النسخة الحالية أمام المغرب بركلات الترجيح لتعد من أقوي مفاجأت البطولة حتي الان. وكان المغرب من أقوي المرشحين لنيل اللقب العربي قبل أن ينجح منتخب الجزائر في تعرض المغرب للهزيمة الأولي في كأس العرب فضلا عن اهتزاز شباكه للمرة الأولي خلال البطولة . وكان المغرب تصدر مجموعته الثالثة بثلاث انتصارات فضلا عن كونه كان المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في دور المجموعات .

ريمونتادا مصرية الأولي في البطولة :

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا وقلب تأخره إلى فوز أمام نظيره الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء ربع نهائي بطولة كأس العرب والذي أمتد للأشواط الإضافية حيث تقدم منتخب الأردن بالهدف الأول عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل مروان حمدي لمنتخب مصر في الدقيقة الأولي من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول ثم أحرز أحمد رفعت هدف التقدم للفراعنة فى الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول ثم أضاف مروان داوود الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ..وبهذا الفوز يعتبر مصر أول منتخب يقلب تأخره إلى فوز ويحقق أول ريمونتادا منذ انطلاق النسخة الحالية من البطولة نوفمبر الماضي.

أول الأشواط الإضافية وركلات ترجيح :

شهدت مباراتي مصر مع الأردن والجزائر مع المغرب اللجوء للأشواط الضافية للمرة الأولي في النسخة الحالية حيث نجح منتخب مصر في الفوز على الأردن بعد اللجوء للأشواط الإضافية عقب تعادل إيجابي في الوقت الأصلي قبل أن يحرز الفراعنة هدفي الفوز. في المقابل شهدت مباراة المغرب والجزائر ثاني الأشواط الإضافية في المسابقة والدور ربع النهائي عقب التعادل 1/1 في الوقت الأصلي و2/2 في الوقت الإضافي ليتم اللجوء لركلات الترجيح للمرة الأولي خلال النسخة الحالية والتي حسمت فوز الجزائر 5 /3 .

أكبر فوز لقطر يعادل رقم الفراعنة :

حقق منتخب قطر فوز كبير على الإمارات بخماسية نظيفة خلال الدور ربع النهائي لتعد هي النتيجة الأكبر في مباريات هذا الدور .وعادل منتخب قطر نتيجة أكبر فوز في البطولة والتي سبق وأن حققها منتخب مصر أمام نظيره السوداني بعدما فاز عليه 5/0 في دور المجموعات.

3 منتخبات إفريقية أمام ممثل أسيا الوحيد :

شهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021 سيطرة منتخبات شمال إفريقيا على منتخبات قارة أسيا حيث نجحت 3 منتخبات في التواجد بنصف النهائي مقابل منتخب وحيد من قارة اسيا . وتأهل للدور نصف النهائي حتي الان كل من مصر وتونس والجزائر من قارة إفريقيا بجانب منتخب قطر من قارة أسيا . ويشهد نصف النهائي الأول مواجهة شمال إفريقية بين مصر وتنس بينما ستجمع المواجهة الثانية بين المغرب وقطر

نصف نهائي البطولة..

واجه منتخب مصر نظيره التونسي، في مباراة حملت طابع التشويق والإثارة وحُسمت بهدف عكسي عن طريق عمرو السولية لاعب الفراعنة، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وفي المقابل واجه الجزائر منتخب قطر، في المباراة التي انتهت بفوز الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي اشتعل في الدقائق الأخيرة بتحقيق قطر هدف التعادل والاتجاه نحو خوض أشواط اضافية، ولكن كان للجزائر رأي آخر وسجل الهدف الثاني وتمكن من الفوز في الدقيقة 107 من الوقت المحتسب بدل من ضائع بعد احتساب حكم المباراة 19 دقيقة وقت محتسب بدل من ضائع.

وبهذه الحصيلة من المباريات، نجد أن النهائي إفريقي وفي المركز الثالث والرابع ينافس منتخب مصر نظيره القطري، ونجد سيطرة إفريقية في البطولة.