موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في الحدث القاري الكبير “ السوبر الإفريقي” بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا في محاولة للحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعدما حسم النسخة الماضية متفوقًا على نهضة بركان.

في المقابل، يسعى ممثل المغرب إلى استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعدما عاد إلى منصات التتوّيج القارية بحصد لقب الكونفيدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف.

وسيكون موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي هو يوم الأربعاء الموافق 22-12-2021، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة في المنطقة العربية، وهو ما جعل عددا كبيرا من المتابعين يتوقع امتلاء المدرجات خاصة في ظل وجود جالية مصرية ومغربية في قطر.

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي عبر شاشة بي إن سبورت .

ويمتلك النادي الأهلي سجلًا رائعًا في بطولة السوبر القاري، حيث سبق له حصدها في 7 مناسبات أعوام (2022- 2006- 2007- 2009- 2013- 2014- 2021) وحل وصيفًا في نسختين أعوام 1994- 2015.

ويتزعم الرجاء ترتيب الأندية المغربية في السوبر الأفريقي في أعوام 2000- 2019، وحل وصيفًا في عام 1998.

