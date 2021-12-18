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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يحتوي على مكون مهم.. اعرف فوائد الكركديه للصحة والبشرة

فوائد الكركديه
فوائد الكركديه

تساعد الأحماض الطبيعية الموجودة في الكركديه على تنقية بشرتك عن طريق تكسير الجلد الميت وزيادة تجدد الخلايا ، كما يمكنها المساعدة في التحكم في انتشار حب الشباب.

يحتوي الكركديه على الكثير من الفوائد التي يمكن أن تفيد الجسم والبشرة معًا، بالإضافة إلى تسخير هذه القوة النباتية المذهلة من الداخل ، يمكن لبشرتك أيضًا الاستفادة من فوائد الكركديه العديدة:

يتواجد داخل الكركديه واحدة من أقوى العناصر النشطة لمكافحة الشيخوخة ، تتمتع Hibiscus بسمعة سحرية لزيادة مرونة الجلد لإعطاء دفعة طبيعية مذهلة للشباب.

 

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يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب من الداخل إلى الخارج، ويشتهر الكركديه بمستوى غني من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين C وبيتا كاروتين ، كما أنه يحتوي على صبغة نباتية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تسمى الأنثوسيانين ، والتي تعطي النبات لونه الوردي والأحمر. 

وعندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة ، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل الإجهاد التأكسدي (الذي يمكن أن يساهم في شيخوخة الجلد) والالتهابات التي تصاحبها.

ومع ذلك ، تعمل مضادات الأكسدة عن طريق تحييد هذه الجذور الحرة وحماية الخلايا والأنسجة مثل الجلد، من خلال تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل شاي الكركديه .

كما يعمل الكركدية كمرطب طبيعي يساعد على الحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة وتغذية جيدة.

كما أن الكركديه غني بالمركب الكيميائي - السابونين الذي يعمل كمنشط سطحي طبيعي بسبب مستخلص الكركديه فعال في تطهير بشرتك بطريقة طبيعية، الصابونين الطبيعي والحمض العضوي في الكركديه لا ينظفان بشرتك فحسب ، بل يزيلان خلايا الجلد الميتة أيضًا، ومن ثم فهو يستخدم بشكل فعال في تنظيف بشرتك بشكل جيد.
 

المصدر webmd 

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