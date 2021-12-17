تشييع جثمان طالب الثانوية العامة عقب مقتله على يد زميله بالشرقية

شيع المئات من أهالي عزبة الحمايدة التابعة لمركز أبو كبير، منذ قليل جنازة طالب الثانوية العامة والذي لقي مصرعه على يد زميله في مشاجرة نشبت بينهما داخل سنتر دروس خصوصية بمركز فاقوس.

كانت نيابة فاقوس العامة قررت صرف " أ م " مدرس اللغة الإنجليزية والذي تم التحفظ عليه كشاهد علي واقعة مصرع طالب ثانوى على يد زميله في مشاجرة نشبت بينهما داخل سنتر الدروس الخصوصية عقب الاستماع إلى أقواله.

كما قررت النيابة العامة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في وقت سابق انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح جثة طالب بالصف الثالث الثانوية العامة لبيان سبب الوفاة عقب لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بعدة ضربات تلقاها على رأسه على يد زميل له داخل مركز للدروس الخصوصية بقرية كفر العلماء التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس كما تحفظت الأجهزة الأمنية علي المتهم بالتعدي علي زميله بالضرب وجار تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى أبو كبير يفيد استقبال "عمار م " 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي مُقيم عزبة الحمايدة التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، جثة هامدة.

والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطالب المجني عليه في أحد مراكز الدروس الخصوصية بقرية كفر العلماء التابعة لنطاق مركز شرطة فاقوس، نشبت مشاجرة بينه وبين زميل له يُدعى "خالد ص" 18 سنة أصيب خلالها المجني عليه ضربة أودت بحياته.

وتم التحفظ علي الجثة والمتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بالتشريح

فيما نشر المجني عليه منشورا عبر صفحته قال فيه ..لست أنساك وقد أقبلت لي تشتكي غدر صديق قد أساء آه من جرح ومن قلب على ألم الجرح انطوى مر الاباء كلما آلمك الجرح فأح سست به لطّفته بالكبرياء أيها الشاكي من الدهر استرح كلنا يا أيها الشاكي سواء.

كما نشر المجني عليه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يا جماعه انا فى كلمتين محشورين فى زورى عايز اقولهم اناعمرى ما غرت من حد ولا عمرى حقدت على حد ولا عمرى بصيت فى الى فأيد غيرى ربنا خلقنى كده عمرى ما بصيت لحد فى الى معاه ولا فى حد شاطر حقت عليه ربنا يسهل لخلقه بس هيه دى حياتى مش بعرف اغير من حد علشان ولا عمرى هبص لحد لو كان اشطر منى ولا اضعف منى ربنا يسهل لكل واحد وشكرا.