التعليم العالي: منح من جمهورية النمسا للعام الدراسى 2022/2023 .. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة النمسا بالقاهرة بتقديم معلومات عن المنح الدراسية المقدمة من جمهورية النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2022-2023 وأسماء المنح الدراسية المتاحة للمصريين كالتالى:

Franz Werfel Fellowship

Richard Plaschka Fellowship

Ernst Mach Grant

Ernst Mach Grant for studying at an Austrian University for applied Sciences

Ernst Mach Fellow – Up Grant



واوضحت أن آخر موعد للتقديم :1/3/2022، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.