عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: منح من جمهورية النمسا للعام الدراسى 2022/2023 .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن أفادت سفارة النمسا بالقاهرة بتقديم معلومات عن المنح الدراسية المقدمة من جمهورية النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2022-2023 وأسماء المنح الدراسية المتاحة للمصريين كالتالى:

Franz Werfel Fellowship

Richard Plaschka Fellowship

Ernst Mach Grant

Ernst Mach Grant for studying at an Austrian University for applied Sciences

Ernst Mach Fellow – Up Grant

txt

التعليم العالي: نشر قائمة بالمؤسسات المعتمدة على موقعنا حماية للطلاب من الكيانات الوهمية

txt

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بدمياط


واوضحت أن آخر موعد للتقديم :1/3/2022، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

وزارة التعليم العالى التعليم العالي وزارة التعليم البحث العلمي ادارة البعثات وزير التعليم العالي

موضوعات متعلقة

الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات فى اجتماعه المقبل

التعليم العالي: نشر قائمة بالمؤسسات المعتمدة على موقعنا حماية للطلاب من الكيانات الوهمية

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم ببرنامج منح الدكتوراة في الجامعات الصينية

حصاد القومي للبحوث لعام 2021.. زيادة أبحاث المركز المنشورة دوليا إلى 464 و10 براءات اختراع ولقاح كوفى فاكس

معهد بحوث أمراض العيون يُشارك في أكبر مؤتمر يجمع جراحي شبكية العين

البحث العلمي تعلن افتتاح مركز شمال افريقيا لتطبيقات تحليل النظم ..الاثنين المقبل

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

بعد قرار الحكومة الجديد بشأنه.. تفاصيل مهمة عن نظام الساعات المعتمدة

ترشيحاتنا

قوى أوروبية: أسابيع قليلة باقية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

إراحة السولية ورفعت أساسي.. شوبير يكشف مؤشرات تشكيل المنتخب المصري أمام قطر

إنهاء إجراءات شحن 200 ألف جرعة لقاح كورونا مهداة إلى مصر من المجر.. صور

وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع مع مرض السرطان

موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي فى السوبر الإفريقي

اليوم العالمي للغة العربية.. 25 كلمة في القرآن الكريم يفهمها الناس خطأ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببحيرة قارون بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تشبيه النساء بالأبقار في إعلان تليفزيوني يثير الغضب في كوريا الجنوبية|فيديو

الأكثر رعبا في العالم.. لماذا يصر السائحون على زيارة غابة هويا باكيو الرومانية؟

طريقة تحضير بيف اللحم .. وصفات متعددة

عجائب وطرائف رئيس كوريا الشمالية.. لماذا قرر كيم يونج منع الضحك 11 يوما في البلاد؟

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ