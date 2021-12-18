حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مخدومها بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومها بمنطقة مدينة نصر أول.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ، ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة ، وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسـكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار ، واتهم (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ) كانت تعمل لديه بمسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة .

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان إختبائها طرف (شقيقتها ، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها .

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه ، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقلويبية).

وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.