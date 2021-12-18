عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي فى السوبر الإفريقي

الاهلي
الاهلي

يلتقى يوم الأربعاء القادم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الرجاء البيضاوى المغربى فى السوبر الإفريقي بقطر.

 

كانت جماهير النادي الأهلي طالبت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بضرورة الفوز على الرجاء البيضاوى المغربى فى بطولة كاس السوبر الإفريقى المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

 

ودشنت الجماهير هاشتاج #السوبر_الثامن_يااهلي وتصدر قائمة ترند تويتر فى مصر مقتربا من 70 ألف تغريده فى غضون ساعات قليلة من تدشينه.

 

استقبال حافل

 

حرصت رابطة جماهير الأهلي على استقبال بعثة النادي الأهلي بمطار الدوحة فور وصوله استعدادا لخوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

 

وصلت إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي غادرت القاهرة بعد عصر أمس الجمعة، استعدادا لخوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

 

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات بعثة الأهلي، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث غادرت على متن رحلة خاصة رقم MS3210 من طراز البوينج B737-800 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، بعد استقبالهم من قبل فريق العلاقات العامة بالشركة حيث تم إنهاء الإجراءات وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وضمت قائمة الفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وإليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشه وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

 

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

 

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية مسحة بعثة الفريق المتجهة إلى قطر، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

 

الأهلى موسيمانى السوبر الإفريقي الرجاء البيضاوي محمد الشناوي

موضوعات متعلقة

شكرا على الاستقبال الأسطوري.. موسيماني يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بقطر

أخبار الأهلي| جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة ويوسف بلايلي يعلن وجهته المقبلة والرجاء المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة المارد

ترشيحاتنا

قوى أوروبية: أسابيع قليلة باقية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

إراحة السولية ورفعت أساسي.. شوبير يكشف مؤشرات تشكيل المنتخب المصري أمام قطر

إنهاء إجراءات شحن 200 ألف جرعة لقاح كورونا مهداة إلى مصر من المجر.. صور

وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع مع مرض السرطان

موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي فى السوبر الإفريقي

اليوم العالمي للغة العربية.. 25 كلمة في القرآن الكريم يفهمها الناس خطأ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببحيرة قارون بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تشبيه النساء بالأبقار في إعلان تليفزيوني يثير الغضب في كوريا الجنوبية|فيديو

الأكثر رعبا في العالم.. لماذا يصر السائحون على زيارة غابة هويا باكيو الرومانية؟

طريقة تحضير بيف اللحم .. وصفات متعددة

عجائب وطرائف رئيس كوريا الشمالية.. لماذا قرر كيم يونج منع الضحك 11 يوما في البلاد؟

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ