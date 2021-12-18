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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين: يارب اجمعني معاهم في الجنة

إيمي سميرغانم وشقيقتها
إيمي سميرغانم وشقيقتها دنيا ودلال عبد العزيز

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صور لوالدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدها دلال عبد العزيز و شقيقتها دنيا  ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت إيمي سمير غانم علي الصورة قائلة: يارب اجمعني معاهم في الجنة.

إيمي سمير غانم لوالدها: يارب اشوفك يا حبيبي واقعد تحت رجليك

شاهد .. إيمي سمير غانم من داخل الحرم المكي

 

يذكر أن آخر أعمال النجمة إيمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللي وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما.

إيمي سمير غانم إيمى ودنيا سمير غانم الراحل سمير غانم دلال عبد العزيز

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