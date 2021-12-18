"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها بين القاهرة وتورونتو اعتبارا من الثلاثاء المقبل

علنت شركة (مصر للطيران) استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وتورونتو بكندا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد قرار الحكومة الفيدرالية الكندية، رفع حظر السفر إلى مصر و9 دول إفريقية.



وأهابت (مصر للطيران) بعملائها الراغبين في السفر على رحلاتها، التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعها الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بوكلاء السياحة والسفر المعتمدين، ولمعرفة متطلبات السفر من وإلى كندا، برجاء مراجعة الموقع الإلكتروني egyptair.com.