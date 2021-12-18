إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة الأحياء بالغردقة

تمكنت لجنة الإزالات بمجلس مدينة الغردقة، من إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة عبارة عن "خزانات صرف- خرسانة - تاندات حديد - أرصفة - سلالم - تقفيصات حديد" تعوق تطوير بلوكات منطقة فاطمة الزهراء بالأحياء شمال الغردقة.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة، بإزالة جميع المخالفات والبناء بدون تراخيص، وعلى ضرورة التصدى لهذه الظاهرة بكل قوة و حزم ومنع المخالفين وفرض هيبة الدولة بتطبيق القانون.

من جانبه أكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، أن المدينة تشهد طفرة فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحائها.

وفى سياق آخر أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة اليوم السبت لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التي سيتم فصل التيار منها اليوم السبت هي مدرسة المتفوقين، والمدرسة الفرنسية الجديدة، وتقسيم النور بالغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

على الجانب الاخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من السبت المقبل، 74 رحلة طيران خلال الأسبوع المقبل، بينها 71 رحلة دولية و3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الأسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الأوروبية.

كشفت جداول الرحلات الأسبوعية، أن من المقرر وصول خلال الأسبوع 8 رحلات من إيطاليا، و4 من هولندا، و13 من المانيا، و7 رحلات من التشيك، و14 رحلة من بولندا.

كما تصل 19 رحلة من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من كلا من ملادوفيا ورومانيا، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية.

من جانبه قال أبو الحجاج العماري الخبير السياحي ، إن معدلات مرتفعة خلال الأسبوع المقبل نظرا لوصول عدد كبير من السائحين من مختلف الجنسيات الجنسيات لقضاء أعياد رأس السنة الميلادية واعياد الكريسماس بمرسى علم.

أضاف «العماري» أن جميع المنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم انتهت من استعداداتها للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية واعياد الكريسماس، حيث تم تركيب الزينة وأشجار الكريسماس على الواجهات.

وفى سياق اخر أكد اللواء عاطف وجدي سكرتير عام مساعد محافظة البحر الاحمر أنه تضررت 7 منازل بسبب هطول أمطار متوسطة والسيول بقرية ابورماد وبالتحديد بعزبة الشيخ اوهاج وبهم 30 فرد وتم نقلهم الى أماكن إيواء من خلال الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين وتم الدفع بعدد من سيارات شفط المياة بالطين ووحدات الطب الوقائى التابع لمديرية الصحة بجانب سيارات محملية بالمياه .

وتابع السكرتير العام المساعد أن الوضع مستقر وخلال الساعات القادمة سيتم ازالة كافة اثار السيول وأن الافران والعيش المدعم متواجد بالقرية ويغطى كافة احتياجات اهالى القرية مشيرا الى أن المحافظة رفعت من درجة استعدادها بعد التحذيرات القادمة من هيئة الارصاد.