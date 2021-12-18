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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تشريف الرئيس|محافظ القاهرة : وضع قرية الفواخير على أجندة المزارات السياحية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  قام  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعقد لقاء مع اصحاب الورش والمصانع بمدينة الفواخير للتعرف على اهم المشكلات التي تواجه عمال حرفة صناعة الفخار ووضع الحلول العاجلة لها وعمل تطوير شامل للمكان بعد زيارة الرئيس السيسي امس لهم.


واستمع محافظ القاهرة خلال اللقاء لكافة مقترحات وطلبات أصحاب الورش والمصانع والعمال الذين قاموا باستعراض لكافة المشاكل التي تواجههم وعرض وجهات نظرهم لتطوير الحرفة وتسويقها والحفاظ عليها ، وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بدراسة كافة المقترحات ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما فيها تحديد العلاقة التعاقدية بين المحافظة والعاملين بالقرية بصورة تحقق رضاءهم ،  وتشكيل لجنة لفحص الحالة الفنية للأفران وعمل الصيانة الشاملة لها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع،  وإقامة مسجد ، والتنسيق مع التربية والتعليم لإنشاء مدرسة فنية صناعية لتعليم الحرفة للطلاب  .


كما وعد محافظ القاهرة بالانتهاء من إدخال المرافق كاملة للمنطقة ، واستكمال إدخال أفران الغاز لباقي الورش والمصانع،  ودراسة استحداث آلية لتسعير الغاز ،  واستكمال التشطيب الداخلي للورش والمصانع ، مع بحث إنشاء موقع للتسويق الإلكتروني للمنتجات وإقامة المعارض،  ووضع المكان على خريطة المزارات السياحية،  وتكثيف أعمال النظافة والانارة بالقرية،  ودراسة عمل تأمينات اجتماعية وصحية للعاملين بها .


وأكد محافظ القاهرة أن توجيهات رئيس الجمهورية كانت الاستماع لأصحاب الحرفة لوضع خطة لتوفير كافة المقومات  للنهوض بصناعة الفخار ومساعدة العاملين بها .


وأشار محافظ القاهرة إلى أن أولى خطوات الاهتمام بالمكان كانت تطويره لجذب السائحين والزائرين ، مضيفًا أن الهدف الرئيسي الآن هو تسويق المكان ومنتجاته خاصة بعد أن بدأت الأنظار تتجه إليه. 


وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تكوين مجلس أمناء لقرية الفواخير تضم العاملين بها،  كما سيتم التنسيق مع وزارة السياحة لوضع الدعاية اللازمة لها لوضع المنطقة على أجندة الزيارات السياحية. 
كما طالب العاملون بالقرية بوجود مركز تكنولوجي داخل القرية للمساهمة في عرض المنتجات للحفاظ على المنافسة المحلية والعالمية .


وعقب الاجتماع قام محافظ القاهرة بجولة مع العاملين بالقرية تفقد خلالها الأماكن المقترحة لإقامة المدرسة الحرفية ومنطقة الخدمات والمسجد ، كما إلتقى خلال الجولة برحلة سياحية لاعضاء نادى سبورتنج اسكندرية كانت تقوم بزيارة القرية ضمن جولة في منطقة الفسطاط والذين أثنوا على المجهود المبذول في إحياء الحرفة .


أعمال تطوير القرية المقامة على مساحة 13 فدان تأتي في اطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية ، خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التى عمل بها المصريون القدماء .

الفواخير محافظ القاهرة صناعة الفخار رئيس الجمهورية السيسي

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