عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تقبل الصلاة أثناء الأذان أم يشترط الانتظار حتى ينتهي المؤذن؟

صدى البلد

هل تقبل الصلاة أثناء الأذان أم يشترط الانتظار حتى ينتهي المؤذن ؟.. أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح ممدوح، قائلًا: أن الصلاة وقت الأذان تكون صحيحة ولا شئ فى ذلك، لأن وقت الصلاة يبدأ مع بداية الأذان.

وأشار الى أن الانتظار حتى انتهاء المؤذن من الأذان يكون أولى وأفضل، فضلًا عن أن هناك سنة ينبغي الحفاظ عليها وهى سنة ترديد الأذان خلف المؤذن للحصول على الأجر والثواب على ذلك.

سورة ودعاء تفتح الأبواب المغلقة وتيسير الأمور الصعبة

احذر .. عمل يومي يغمس صاحبه في النار

هل تجوز الصلاة وقت الأذان ؟


من جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة وقت الأذان تجوز وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب وتفتح فيه أبواب السماء ويستجيب الله فيه الدعوات.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ( هل أصل الصلاة أول الأذان أم أصلى بعدما ينتهى الأذان؟)، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي، قائلًا : إنه بمجرد دخول الوقت عندما يتلفظ المؤذن بـ "الله أكبر" إذا كان ضابطًا للوقت فيجوز للإنسان أن يصلى لكنه من السنة أن تستمعي للأذان وأن ترددي بعد انتهاء الأذان مباشرة "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد" ثم تقولى "رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولًا" كما عملنا النبي وتصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم تسألى الله ما شئتي من الدعاء.

وأشار الى أنه إذا سمع الإنسان الأذان فله أن يصلى وليس شرطًا ان ينتظر الى أن ينتهى المؤذن من الأذان ثم يبدأ فى الصلاة إلا أن الأولى والأفضل أن ينتظر الى أن ينتهى المؤذن ويردد خلفه ويدعى بالدعاء الوارد بعد الأذان حتى تحل عليه شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان؟


من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن أداء صلاة الفرض أو جزء منها في غير وقتها باطل، فالذي وقع في غير الوقت باطل.

وأوضح «عويضة» في فتوى له، أن صلاة الفرض التي تقع في غير وقتها أو جزء منها، تعد باطلة، بما يعني أنها لا تصح فرضًا، ولكن تصح نفلًا، أي إذا كانت نافلة، حيث يُثاب الإنسان على الركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنه إذا كانت صلاة فريضة فلا يصح تأديتها في غير وقتها.

وأضاف أنه إذا شرع المُسلم في الصلاة وفي هذه الأثناء سمع آذان وكانت صلاة فريضة، فله أن ينويها نافلة، أو يُسلم ويعيد الصلاة مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه يسن للمسلم أن يستمع إلى المؤذن، وأن يردد معه ما يقول، حتى يحصل على المغفرة التي وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الوقت لا يتجاوز دقيقتين، أما من صلى قبل الانتهاء من الأذان فصلاته صحيحة.

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان هل تجوز الصلاة وقت الأذان

ترشيحاتنا

اقتصادي: جهود الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن بـ 98% واللحوم الحمراء 60% والأسماك والبيض والألبان بنسبة 100 %

غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الليجا بسبب كورونا

العجواني: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة يساهم في زيادة الإنتاج

نهائي كأس العرب.. 25 دقيقة| مبولحي يتألق أمام السيلتي.. والجزائر تهدر هدفا محققا

لإدراجها في الأولمبياد.. مؤسس التحطيب المعاصر: دورات تدريبية خلال أيام في مصر

هل تقبل الصلاة أثناء الأذان أم يشترط الانتظار حتى ينتهي المؤذن؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الإتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

بعد ظهور أوميكرون في مصر.. تعرف على أعراضه وإختلافه عن المتحورات الأخرى

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

فيديو

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

أول تعليق لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه بسبب سيجارة.. وشيرين تتصدر التريند من جديد

سر كراهية هند ابنة سعيد صالح لـ عادل إمام.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ