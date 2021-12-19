سر إعجاب ملك السويد بتابوت كاهن مصري في إكسبو دبي2020

عبر ملك السويد كارل جوستاف عن إعجابه بالجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو دبي 2020"، الذي تستضيفه دولة الإمارات، وبعد جولته في المعرض برفقة الدكتورة هدى خليفة عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، والمشرف السابق للمكتب العلمي للوزير، عبر عن إعجابه بتابوت الكاهن بسماتيك بن أوزير.

ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن بسماتيك أحد كبار الكهنة في مصر القديمة، الذي عاش في الأسرة 26، وتم العثور على التابوت الخاص به في منطقة سقارة، ويتميز التبوت أنه مصنوع من الخشب ومزخرف بألوان ثابتة حتى الآن.

ويعد تابوت الكاهن المصري من المكتشفات الحديثة، ويتضمن العديد من الزخارف والنقوش والتعاويذ المدونة عليه من الخارج.

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ويتزين التابوت بقلادة نباتية كبيرة تنتهي برأس صقر، والجزء الأوسط من التابوت مزين بتعاويذ دينية حول جانبيها صفان من آلهة تحمل صولجانًا في يديها وفي الجزء السفلي من التابوت ، تظهر شخصيتان لإله الحياة الآخرة أنوبيس فوق كوخه يقفان أمام المتوفى.



وتكتسب فكرة التوابيت في الحضارة المصرية القديمة أهمية كبيرة من وجهة نظر دينية ورمزية ، فهي أهم مرحلة في عملية الدفن والمكان الذي يتم فيه تجهيز جثمان المتوفى لعملية الحساب بعد الحياة.

ويأتي نقل هذه القطع الأثرية تأكيداً على حرص مصر على تعظيم كافة إمكانياتها لضمان نجاح المشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020 ولضمان أن يعكس جناح مصر أهمية دور الدولة وريادتها كوحدة واحدة ومن أهم مناطق الجذب السياحي والأثرية في العالم.