"جبانة ممتدة وتابوت كاهن" .. تشكيل عصابي يعثر على كشف أثري بمنطقة عين شمس بالقاهرة |فيديو

قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن هناك تشكيلا عصابيا عثر على كشف أثري بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وهي عبارة عن "جبانة ممتدة وتابوت كاهن".

وأشار أيمن عشماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن عين شمس هي واحدة من أهم المناطق الأثرية في تاريخ الحضارة المصرية، معقباً: "المنطقة ديه هي صاحبة أول نظرية عند المصري القديم في الخلق".

وتابع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار قائلاً: "هذه النظرية فسر فيها بداية الكون، وهي صاحبة التقويم الشمسي اللي احنا شغالين بيه دلوقتي مع تعديلاته"، مشيراً إلى أن أرض النعام والزيتون وعين شمس والمطرية كانت مقابر الفراعنة، والكهنة وكبار رجال الدولة المقيمين في هذه المنطقة.

وعقب أيمن عشماوي قائلاً: "على الرغم من أهمية هذه المنطقة، إلا أنها ظلت بقعة مقدسة، وليست عاصمة في مصر، مثلما ما حدث في الأقصر وغيرها من عواصم الدلتا .. لأنها مكان مقدس حيث كانت مساحة المعبد الذي يوجد بها أكبر من مساحة معبد الكرنك، لأنه كان مركز عبادة الشمس الذي تمحور عليها الحضارة المصرية بالكامل".

وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أن التابوت الذي عثر عليه التشكيل العصابي، كانت عليه نقوش تحمل اسم هذا الكاهن وألقابه، وعلاقته بالكهنة في معبد عين شمس، مشيراً إلى أنه تابوت ولا يوجد بداخله مومياء، معقباً: “ممكن يكونوا التشكيل العصابي أخذوها، أو تكون تحللت مع مرور آلاف السنين”.