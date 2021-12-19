أسوان في ثوبها الجديد.. مشروعات تنموية وخدمية عملاقة حصاد 2021

محافظة أسوان عروس المشاتى التي تعانق على أرضها الإنسان والنيل وبسحرها كانت مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات والفنون لتصبح منارة للإشعاع التنويري والثقافي بعبقرية المكان التي تجمع بين الطبيعة الخلابة و المعابد والمتاحف والمساجد والكنائس مع عبقرية الإنسان التى تعكسها بشاشة الوجوه السمراء، وتجسدها أصالة التراث الإنساني في صورة فنون وأعمال إبداعية .

وتعد أسوان جوهرة النيل الساحرة عبر العصور والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقى لموقعها الجغرافى الفريد ، وتاريخها العريق وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق ، ومع مطلع عام 2022 ظهرت بشاير الخير ونتاج ثمار الجهود التى بذلت فى عام 2021 بجميع قطاعات العمل العام على الرغم من التحديات العديدة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى والدعم اللامحدود من الحكومة والوزارات المعنية.

وتشهد أسوان كما يقول محافظها اللواء أشرف عطية تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية من أبرزها مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، و إحلال وتجديد البنية التحتية مع تطوير شامل لمواقع الخدمات الجماهيرية ، بجانب تنفيذ مشروعات تحيا مصر ومنظومة التأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل ، و إحلال وتجديد السرفيس ، علاوة على إنشاء العديد من المحاور التنموية والكبارى والطرق السريعة ، فضلاً عن إحداث قفزة في مجال التحول الرقمى ووضع خريطة استثمارية جديدة، وكذا التعامل بحرفية مع بعض المشروعات المتعثرة منذ سنوات مثل الإسكان المتميز ومشروعات الإسكان الأخرى في المراكز والمدن وغيرها مع الجهود المبذولة لتطوير العشوائيات والتصالح والتقنين ، وهو الذى يتوازى مع فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم والتعامل السريع معها لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

- مشروعات مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة "

تسير أسوان بخطى ثابتة لتنفيذ هذه المشروعات بكافة قطاعات العمل العام حيث توجد هناك روح للمنافسة بين الشركات المنفذة والمقاولين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية وبالجودة المطلوبة مما ساهم في أن تتراوح نسب التنفيذ ما بين 30 % إلى 95 % بإجمالي 808 مشروع وبتكلفة 14 مليار و 35 مليون جنيه ضمن 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بما يخدم ثلثى سكان المحافظة والذى يصل عددهم إلى 1.6 مليون نسمة .

والمشروعات الجارية لحياة كريمة في العديد من القطاعات منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى جارى تنفيذ 134 مشروع منهم 98 مشروع تابعين للشركة القابضة بتكلفة 2.1 مليار جنيه ، و 36 مشروع تابعين للهيئة القومية بتكلفة أكثر من 7 مليار جنيه ، فيما جارى تنفيذ 115 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 454 مليون جنيه ، بينما وصل إجمالي المشروعات بقطاع الصحة إلى 77 مشروع بتكلفة 2،5 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 5 مشروعات بقطاع الطرق ، هذا بجانب المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير والتي تشمل إنشاء وإحلال ورفع كفاءة 151 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 175 مليون جنيه ، و تأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 210 كم وبتكلفة 496.5 مليون جنيه ، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 77 كوبرى بتكلفة 303 مليون جنيه ، وكذا تطوير 57 مكتب بريد ، فضلاً عن تنفيذ 29 مشروع لدعم شبكات الكهرباء ، ليعقب ذلك البدء في توصيل خطوط الفيبر للإتصالات سواء للتليفون الأرضى والإنترنت لحوالي 255 ألف منزل ومبنى ، ثم إدخال شبكات الغاز الطبيعى فور الانتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى .

وخلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للمحافظة أعطى توجيهاته بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية لتضاف لقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وهو الذى سيساهم في رفع جودة الخدمات وتوصيل البنية التحتية لـ 90 % من مواطني المحافظة.

- مشروعات تطوير وتجديد للبنية الأساسية

تم اقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعاني منها المواطن الأسوانى حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات .

وقد تم الانتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان ، فيما جارى إستكمال العمل فى إحلال وتجديد البنية التحتية فى الشوارع الداخلية للمدينة ، وتوجد هناك نقلة نوعية للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تقوم الهيئة القومية بتنفيذ 25 مشروع ضمن الخطة الإستثمارية 2021/2022 بإجمالي بتكلفة تقديرية 388 مليون جنيه، وخاصة بالمشروعات التي تمثل أولوية لأهالى المحافظة.

- تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

جار تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11,7 مليار جنيه منها 9.2 مليار جنيه للإنشاءات، و 2,5 مليار جنية للتجهيزات الطبية والغير طبية، وبالتوازى تم تسجيل أكثر من مليون مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

- مشروعات تحيا مصر ودفع العمل بالمشروعات المتعثرة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين تم الإنتهاء من 10 مشروعات، وجارى نهو 4 مشروعات من إجمالي 14 مشروع لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مختلف القطاعات الخدمية والنبية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مشروعات مدينة أسوان الجديدة

تضم مشروع الإسكان الإجتماعى بإجمالى 4020 وحدة سكنية فى مرحلته الأولى حيث تعتبر المدينة إضافة هامة لتحقيق الإمتداد العمرانى المطلوب وتخفيف الضغط والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة ، بجانب مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى والذى يعد نقله حضارية وسياحية جديدة على طريق التنمية حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدان بتكلفة إستثمارية تصل لنحو مليار و 22 مليون جنيه ، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملاً وفنياً ومهندساً ، و يضم المشروع أيضاً منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين ، وكذا الحديقة النيلية والبازارات النوبية ، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى ، علاوة على أنه يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج ، كما تضم المدينة مقر لجامعة أسوان على مساحة 100 فدان وعدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية الأخرى .

- مشروعات تطوير العشوائيات

= من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم جارى التفاوض مع أهالى منطقة الصحابى العشوائية لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المنطقة ، فيما سيتم البدء فى إجراءات صرف التعويضات المالية للمستفيدين من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما ، وأيضاً منطقة الناصرية ، مع تطوير منطقة نجع السايح 1 و 2 غير الآمنة والواقعة على أراضى أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو .

- المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة

نسير بخطى ثابتة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي 2021/2022 والذى بلغت اعتماداتها 411 مليون و 840 ألف جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 62 %.

- مشروعات التطوير والتجميل

= لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى لعروس المشاتى إستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد المجيد في ظل توقعات بزيادة معدلات الحركة السياحية للإستمتاع بتنوع منتجها السياحي الأثري والثقافي والبيئى والعلاجى والسفارى والترفيهيى ، فنحن نسابق الزمن لوضع اللمسات النهائية في أعمال التطوير والتجميل الجارية لواجهة مدينة أسوان بعد الإنتهاء من أعمال البنية التحتية ، فيما تم إنهاء المرحلة الأولى من مشروعات التطوير والتجميل لبلازا درة النيل ، وميدان المحطة والسوق السياحى .

- تنفيذ مبادرة إحلال وتجديد سيارات السيرفيس وعربات الحنطور والتو توك

= من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري لعاصمة الشباب الإفريقى وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للمواطنين مع تفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية فقد تم تطبيق قرار إلغاء حركة سير سيارات الكبود بطريق السادات والمحمودية وخور عواضه وأبو الريش كمرحلة أولى، واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة حيث تم تحديث أكثر من ألف سيارة سيرفيس، كما تم إستكمال باقى خطوط السيرفيس لتفريغ مدينة أسوان من هذه السيارات القديمة ثم تفريغ المحافظة بالكامل تدريجياً ، وفى إطار الجهود الجارية للإرتقاء بالخدمات السياحية تحملت المحافظة تكلفة توفير 3 أطقم من الزى الموحد لسائقى 280 عربة حنطور للظهور بالمظهر المشرف واللائق أمام ضيوف أسوان .



مشروعات شرايين التنمية من المحاور والطرق والكبارى

وجارى تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل هذه المحاور لشرايين تنمية وعمران حيث جارى إنشاء 3 محاور وكبارى عملاقة هى كلابشة الحر والذى تم تشغيله تجريبياً والمخطط إفتتاحه قريباً ، بجانب محورى دراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 4 مليار جنيه ، وهناك ملحمة جارية أيضاً بمشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 125 كم بين مدينتي أسوان والسباعية وبإعتمادات 800 مليون جنيه .

لتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو و حتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من أجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه ، كما جارى العمل حالياً بالتوازى في المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه .

جارى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه .

مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حالياً على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و 43 مليون جنيه ، وبنظام الطبقة الخرسانية لتحمل حركة النقل الثقيل للسيارات والمعدات التي تقوم بتحميل الخامات المحجرية والتعدينية من المحاجر والمناطق الواقعة بالعلاقى وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر .

جارى تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه قابلة للزيادة فيلة / الشلال / الحميات ، وهو الذى توازى مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه .

جارى تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 متر وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر ، وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى أخر علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بتكلفة 210 مليون جنيه وبنفس المواصفات الهندسية لكوبرى السيل .

- مشروع التحول الرقمى

= تسعى المحافظة لتحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى ومسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن ، ولذا تم تنفيذ مشروع التحول الرقمى بمبنى المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أنه مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى.

- المشروعات الإستثمارية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقي لقبلة جاذبة للاستثمارات للاستفادة من المقومات والمزايا المتنوعة المجالات تم منذ أيام تدشين أكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة ألف فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه ، وجارى التنسيق لإقامة عدد 3 مناطق لوجستية للبضائع في كركر والعلاقى وأبو سمبل السياحية ، وتم إنشاء عدد 27 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالعلاقى جاهزين لافتتاح بتكلفة إستثمارية 108 مليون جنيه في مختلف الأنشطة الصناعية المحجرية والغذائية وغيرها ، وسيتم إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت بمساحة تصل لحوالي 10 ألاف م2 بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، مع الترفيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وهو الذى يتواكب مع تقنين وضع وتشغيل مصنع لإنتاج الكحول بتكلفة إستثمارية 12 مليون جنيه وينتج 8 طن يومياً .

- مشروع الطاقة الشمسية

يعتبر مشروع الطاقة الشمسية ببنبان من المشروعات العملاقة والرائدة ليس في محافظة أسوان فقط ، بل على مستوى العالم حيث أنه يضم حالياً 32 محطة شمسية يعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة فى مصر والشرق الأوسط ، ونجح المشروع فى إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها ، والمشروع فى مرحلته النهائية سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة ، وهو يعادل ما ينتجه السد العالى .

= مشروع مصنع كيما ( 2 ) الجديد

= وصلت التكلفة الإستثمارية إلى 12 مليار جنيه وينتج حالياً 1320 طن أمونيا يومياً ، وأيضاً 1730 طن من خام اليوريا يومياً يصدر 45 % منها للأسواق الخارجية ، بجانب 55 % للأسواق المحلية .

قطاع التعليم

= تم زيادة عدد المدارس لتصل حالياً إلى 1430 مدرسة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة للمراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة والتعليم الفني والصناعى والزراعى والتجارى ، وفى التعليم الأزهرى شهد هذا القطاع تنفيذ 15 مشروع بتكلفة إجمالية 153,5 مليون جنيه ، وفي التعليم الجامعى شهد هذا القطاع تنفيذ 23 مشروع بإستثمارات 2مليار جنيه ، وإفتتاح قاعة المشير حسين طنطاوى بمقر الجامعة بصحارى .

قطاع الصحة

تقوم المحافظة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى للإرتقاء بالمنظومة الصحية منها إفتتاح قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين يضم 13 حضانة بالمستشفى الجامعى، وهو الذى توازى مع إفتتاح أقسام علاج مرضى القدم السكرى ، و المسالك البولية بعد تطويره بسعة 22سرير ، وكذا قسم جراحة المخ والأعصاب بواقع 10 أسرة عناية مركزة ، و 12 سرير للمرضى ، وبالتوازى جارى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم العظام وباقى أقسام مستشفى أسوان الجامعى وهو ما سيساهم فى مضاعفة عدد الآسرة إلى 300 سرير بدلاً من 150 سرير .

قطاع الكهرباء

تم تنفيذ 34 مشروع بتكلفة 391.4 مليون جنيه شمل إستبدال خطوط الضغط العالى الهوائى على طريق مصر/ أسوان بكابلات أرضية بتكلفة 850 ألف جنية.

قطاع الغاز الطبيعى

تتنوع مصادر الطاقة النظيفة حيث تم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 45 ألف و 706 وحدة سكنية بمدينة أسوان ، بجانب توصيله لـ 8890 وحدة سكنية بمنطقة الصداقة الجديدة ، وتم أيضاً توصيل خدمة الغاز الطبيعى لعدد 185 فندق ومنشأة تجارة ، بالإضافة إلى مصانع كيما وسكر إدفو ، ولب الورق ، وجارى إدخال الغاز الطبيعى للأنشطة السكنية والتجارية لمدينة إدفو ومناطق سكنية أخرى بمدينة أسوان ثم مدينة كوم أمبو بأجمالي 56 ألف وحدة سكنية .

قطاع الرى

حجم الاستثمارات الموجهة بدائرة المحافظة تصل لحوالى مليار جنيه من خلال تنفيذ 20 مشروع من أبرزهم مشاريع إنشاء السدود والحواجز والبحيرات الصناعية المربوطة بـ 36 مخر صناعى للحماية من أخطار السيول ع الإحلال والتجديد لشبكات الصرف المغطى .

قطاع التموين

إفتتاح هايبر وماركت العقاد بتكلفة 9 مليون جنيه ويقع على مساحة 600 م2 ليصل عدد المجمعات الإستهلاكية على مستوى المحافظة إلى 53 مجمع إستهلاكي ، وتم إنشاء 2 صومعه جديدة لتخزين محصول القمح بمنطقة توشكي تستوعب حوالي 120 ألف طن ليتم ضمهم لعدد6 صوامع داخل نطاق مدن ومراكز المحافظة والتي تستقبل كميات الأقماح الموردة من المزارعين .



قطاع الثقافة

تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3250 م2 ، وإفتتاح أعمال التطوير والتحديث الشامل لسينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه ، وإفتتاح مكتبة حى السلام بالعلاقى والمقام به مساكن متضررى السيول ، فيما جارى تطوير شامل لقصر ثقافة أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه .

-جهود التصالح وتقنين أوضاع واضعى اليد

= تواصل اللجان الفنية الخاصة بالمعاينات الميدانية لأصحاب التصالح في مخالفات البناء أعمالها نهاراً وليلاً وذلك بإجمالى 9 لجان على مستوى المحافظة موزعين على جميع المدن والمراكز حيث تم إعتماد طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى حيث تم حتى الآن فحص 5000 ملف ، فيما وصلت عدد الملفات التى تم البت فيها إلى 2500 ملف ، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات ، بينما تم معاينة 4300 ملف من إجمالى 20 ألف و 320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة .

- تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

تم تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح لأى مواطن بداية من الأول من ديسمبر 2021 بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته ، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، مع إستمرار تطبيق قرار منع دخول أى موظف إلى مكان عمله إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية ( PCR ) كل 3 أيام على نفقته الخاصة، والذى بدأ تطبيقه فى 15 نوفمبر 2021 ، مع إحتساب فترة عدم تواجد الموظف على رأس العمل غياباً وليس إجازة .