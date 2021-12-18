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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة بسبب
تعطيل الدراسة بسبب حالة الطقس

تشهد محافظات الوجه البحري حالة من عدم استقرار الطقس، والتي تصحبها موجة من الطقس السيئ، والتي دفعت عدد من المحافظات لتعطيل الدراسة غدا الأحد، حرصا على سلامة الطلاب، تحسبا لحالة الطقس السيئ.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قد من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط حبات البرد وأمطار متوسط الشدة إلى غزيرة على أماكن كثيرة من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف وتنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة يومي الأحد و الإثنين وحتي صباح يوم الثلاثاء. 

تعطيل الدراسة في كفر الشيخ 

ففي محافظة كفر الشيخ قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة غداً الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاباً ومعلمين "بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

تعطيل الدراسة في مدارس الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي غد وبعد غد الموافقين الأحد والأثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة في مطروح 

وفي محافظة مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة ( طلاب ومعلمين )غدا الاحد١٩ ديسمبر بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية .

تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة 

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، مشيراً على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات. 

وشدد محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

ووجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات ( الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والإسعاف على ضرورة الالتزام  باتخاذ التدابير التالية:-  إلغاء كافة الأجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.

حالة الطقس الأرصاد الجوية كفرالشيخ محافظة مطروح تعطيل الدراسة درجات الحرارة المدارس الحكومية هيئة الأرصاد

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