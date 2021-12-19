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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء.. تكريم رموز الفن فى احتفالية الافضل

محسن أحمد
محسن أحمد

تقيم الجمعية العربية للاعلام والسينما برئاسة المخرج مسعد فوده نقيب السينمائيين حفل تكريم لرموز الدراما والفن المصري والعربى نظرا لما قدموه على مدار مشوارهم السينمائي والفنى، الثلاثاء القادم.

وياتى على رأس المكرمين الفنانه الكبيره الهام شاهين والفنانه الكبيرة فردوس عبد الحميد والمخرج القدير محمد فاضل  والفنان نضال الشافعي والفنان احمد وفيق والفنانه الليبية خدوجة صبرى عن مجمل أعمالها.
 

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كما يتم تكريم الفنان السعودي نزار السليمانى ومن جيل الشباب  الفنان  محمود عمرو محمود يس كما يتم تكريم مجموعة من رواد العمل السينمائي في مصر منهم  مدير التصوير الكبير سعيد شيمى ومدير التصوير والمخرج الكبير محسن احمد ومدير التصوير د سمير فرج و المخرج القدير هانى لاشين وكذلك الأمير اباظه رئيس مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي  وتقدم الاحتفالية الإعلامية رشا سليمان.

إلهام شاهين الاسكندرية البحر الأحمر مهرجان السعودية

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