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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يشعر الميت بمن حوله وبزيارتهم.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ خالد عمران أمين دار الفتوي بدار الإفتاء المصرية ، إن الميت له شعور ويسمع ويأنس بمن يزوره وتصل اليه هذه الزيارة وهذا ثابت في الاحاديث وهذا مقتضي البر والصلة .

واضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الميتم يشعر بمن يزوره لافتا إلي أن الحياه الأكبر بعد الموت تكون للروح وليس للجسد والروح لها اتصال بالجسد  ويصل للميت هدايا قران القران والدعاء له .

واوضح خالد عمران ، إن الرجل يدفن في قبر منفرد والمرآه تدفن في قبر منفرد ولكن عندما زادت الأعداد قمنا بعمل اعيين للنساء وللرجال ويفصل بينهم حائط مثلما يحدث عادتا .

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