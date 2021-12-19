هل يشعر الميت بمن حوله وبزيارتهم.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الشيخ خالد عمران أمين دار الفتوي بدار الإفتاء المصرية ، إن الميت له شعور ويسمع ويأنس بمن يزوره وتصل اليه هذه الزيارة وهذا ثابت في الاحاديث وهذا مقتضي البر والصلة .

واضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الميتم يشعر بمن يزوره لافتا إلي أن الحياه الأكبر بعد الموت تكون للروح وليس للجسد والروح لها اتصال بالجسد ويصل للميت هدايا قران القران والدعاء له .

واوضح خالد عمران ، إن الرجل يدفن في قبر منفرد والمرآه تدفن في قبر منفرد ولكن عندما زادت الأعداد قمنا بعمل اعيين للنساء وللرجال ويفصل بينهم حائط مثلما يحدث عادتا .