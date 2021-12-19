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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. فئران تركض فوق الكرواسون داخل متجر شهير في مقطع يثير الضجة|فيديو

فئران
فئران

أثار مقطع فيديو صادم ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر فيه الفئران تركض فوق صندوق "الكرواسون" داخل متجر شهير في بريطانيا.

 

فتح المجلس المختص بسلامة الأغذية والنظافة في بريطانيا تحقيقًا في واقعة تداول مقطع فيديو لـ فئران تزحف فوق صندوق معجنات (كرواسون) طازج في متجر في Sainbury.

 

في المقطع تظهر الفئران وهي تركض فوق الكرواسون داخل كشك مفتوح في قسم المخبوزات بالسوبر ماركت الشهير شمال لندن.

 

وأكد مجلس أيسلينجتون هذا الأسبوع أنه حقق في ما إذا كان هناك أي خرق لقوانين سلامة الأغذية والنظافة.

 

التقطع المقطع أحد المواطنين أثناء تجوله داخل المتجر الشهير على طريق إسيكس شمال لندن عندما اكتشف الزوار فجأة وجود الفئران.

 

كانت الفئران تلتهم الكرواسون قبل أن يروه ويقفزوا خلف قسم الألبان، ثم اختفوا عن الأنظار.

 

سرعان ما انتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر المشاهدون عن اشمئزازهم.

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