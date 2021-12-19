رحاب الجمل تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة رحاب الجمل، صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ،وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ملكة - ماشاء الله - زى القمر

و يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل، كانت من خلال مسلسل «شقة 6» مع النجمة روبي، والذي تم عرضه علي إحدى المنصات الرقمية في شهر أغسطس 2021.



وشاركهم العمل الفني عدد كبير من النجوم، من بينهم «صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قوره، سماء إبراهيم، فيدرا»، وغيرهم من الفنانين.



والمسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفي يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب، حيث يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة ومخيفة بشقة 6.