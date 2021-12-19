وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مواعيد الامتحانات ويوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن تعطيل الدراسة|تفاصيل

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تغيير مواعيد الامتحانات بعد إكتشاف حالات متحور أوميكرون الجديد قائلاً: "لا تغيير في مواعيد الدراسة .. لا تغيير في مواعيد الامتحانات .. وجداول الامتحانات طلعت بالفعل للصف الرابع الابتدائي والصف الأول والثاني الثانوي .. والامتحانات في مواعيدها إن شاء الله".

وأضاف وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار": "بمنتهى الوضوح .. مفيش أي حد في وزارة التربية والتعليم أو الصحة أو مجلس الوزراء، قال كلمة واحدة على المتحور بأي شكل من أشكاله" .. وبالتالي كل ما يُكتب هو مجرد اجتهادات وبلبلة واشاعات".

وناشد وزير التربية والتعليم المواطنين : "عايزين من هنا لحد ما الكورونا تروح، نبطل نعمل شغل الإشاعات ده .. لما يكون فيه تعطيل دراسة، الدولة هي اللي هتقول .. وبما إن الدولة ما قالتش يبقى مانجتهدش من نفسنا ونقول اشاعات".

وتابع طارق شوقي: "يا جماعة اللي يكتب يكتب، منشغلش بالنا بيه .. الجهة المختصة بهذا القرار هي لجنة إدارة الأزمات والأوبئة وهي برئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء وكل مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسهم وزارة الصحة .. ديه اللي بتُسأل عن قرار تأجيل أو تغيير .. واحنا كوزارة بيجيلنا القرار اللي هنفذه".

وواصل وزير التربية والتعليم: "أي تعطيل في الحياة مبيكونش في المدارس بس .. بيكون في الجامعات وأماكن الخروج بالإضافة إلى حظر التجوال .. لكن أهم حاجة عندهم تأجيل الدراسة والامتحانات عشان كده مش وراعم غير الشائعات".

وأشار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى كلام الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حيث إنه منذ بدء الجائحة وهو يُعطي تقرير أسبوعي من فيروس كورونا، والوضع الوبائي مستقر الآن، من حيث أعداد الإصابات والأعداد في المستشفيات، وأن أعراض المتحور الجديد أقل بكثير من المتحورات السابقة.

وعقب وزير التربية والتعليم قائلاً: "بالتالي اللي بيحصل في العالم ده على متحور أوميكرون هي دوشة مش أكتر .. ده احنا نتمني لو حد جاله كورونا يجيله أوميكرون وليس دلتا .. لأنه أخف ولا يستدعي اللي بيحصل".

تسجيل 3 حالات إصابة بـ متحور أوميكرون

وحول تسجيل 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد، علق طارق شوقي قائلاً: "تم عزلهم من وقتها ومخرجوش وموجودين تحت سيطرة وزارة الصحة .. و 2 منهم لم يظهر عليهم أعراض، والحالة الثالثة ظهرت عليها أعراض خفيفة أقل من أعراض الانفلونزا العادية .. وبالتالي الأمر لا يستدعي أي حاجة من اللي بتحصل .. وهي مجرد عمل بلبلة واشاعات قبل الامتحانات".

وأتم وزير التربية والتعليم حديثه قائلاً: "قول الفصل يأتي من لجنة إدارة الأزمة وليس من وزارة التربية والتعليم .. فمبتسألوناش احنا .. احنا عبد المأمور .. لما اللجنة تقرر احنا هننفذ .. وحتى الآن لا يوجد نية لاتخاذ اجراء بتغيير مواعيد الامتحانات أو تأجيلها".