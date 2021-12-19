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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريان التجارة الدولية .. محطات من نجاحات قناة السويس خلال أزمة كورونا..تقرير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى  تقريرا بعنوان " قناة السويس شريان حياة التجارة الدولية وقلبها النابض " ،  يبرز محطات من نجاح القناة الأعوام السابقة.

وجاء في التقرير أن قناة السويس لها أهميتها على المستوى العالمي ولا يختلف عليها أحد ، وكانت محط أنظار العالم ، خلال أزمة جنوح السفينة " إيفر جيفن " ، والتي توقفت فيها التجارة الدولية .

واستطاعت سواعد المصريين انهاء أزمة جنوح السفينة مما جعل الهيئة تنال ثقة واحترام السياسيات العالمية ، ونجحت الهيئة في تحقيق صافي ربح على الرغم من أزمة كورونا . 

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2021 أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 571.3 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها  113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل.

‏وشدد رئيس الهيئة على أن الدعم الكامل والمستمر للقيادة السياسية كان له بالغ الأثر نحو تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لتطوير الهيئة ٢٠٢٣، وما تشهده من تطوير مستمر للمجرى الملاحي، وذلك بالتوازي مع جهود تطوير الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنمية مواردها، فضلا عن تعزيز رؤية الهيئة بالتوجه نحو التحول الرقمي.

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتعزيز الآليات التي من شأنها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة في ضوء استراتيجية مصر ٢٠٣٠ من خلال دراسة تقديم حوافز للسفن التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات الإرشاد وعدد من الوحدات البحرية.

قناة السويس برنامج صباح الخير يا مصر الفريق أسامة ربيع توك شو هيئة قناة السويس

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