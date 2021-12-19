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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تنطلق من حي الأسمرات للمصريين والمقيمين

صدى البلد

أطلق  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، اليوم من حي  الأسمرات اليوم .

وأكد عبدالغفار، علي أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ من اليوم  19 ديسمبر ولمدة  4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من الفئة المستهدفة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية الحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تستهدف  الفئة العمرية من يوم، وحتى 5 سنوات لكافة المصريين وغير المصريين المقيمين والمتواجدين في مصر.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن  الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستكون في الوحدات والمراكز الصحية والقوافل الجوالة في أماكن التجمعات ، وكذلك  القوافل الطبية من منزل لمنزل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

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