سفير مصر في مسقط يشارك في ملتقى الخريجين والدارسين العمانيين بالجامعات المصرية|صور

شارك السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان في النسخة الخامسة عشرة لملتقى الخريجين والدارسين العمانيين بالجامعات المصرية، والذي تأسس ليكون محفلاً للتواصل بين الطلبة والخريجين الدارسين بالجامعات المصرية يتم في إطاره تبادل الخبرات حول تجاربهم التعليمية ومشاركة مسيراتهم الأكاديمية والعملية.



وألقى السفير المصري في مسقط كلمة أعرب خلالها عن اعتزاز جمهورية مصر العربية باستضافة أبناء سلطنة عمان في بلدهم الثاني مصر، وفي المؤسسات التعليمية المصرية المختلفة، مشيداً بأدائهم والتزامهم ورقي تمثيلهم لبلادهم بما أسهم في حصولهم على أعلى الدرجات العلمية.



وتناول السفير المصري في كلمته أمام الفعالية دور الجامعات المصرية في التنوير والحداثة في مصر والوطن العربي وأفريقيا، باعتبارها مؤسسات حاضنة للدارسين من مختلف أنحاء العالم، مستعرضاً أهم التطورات التي يشهدها مجال التعليم العالي في المرحلة الراهنة، بما أسهم في تصنيف الجامعات المصرية ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، كما نوه بمبادرة "ادرس في مصر" ودورها في خدمة الطلبة غير المصريين وتمكينهم من الالتحاق بالجامعات المصرية بأيسر الوسائل.



وعقدت النسخة الخامسة عشرة من الملتقى برعاية سمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وبمشاركة والي بوشر يحيي الحراصي، وشملت الفعالية عددًا من الأنشطة الفنية والرياضية المتنوعة.