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رئيس التحرير
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برلمان

الهدهد: بيان الخارجية الألمانية مرفوض ولدينا دستور يضمن الفصل بين السلطات

الدكتور حامد عبد
الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد

وصف الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، بيان الحكومة الألمانية وتدخلها في الشأن الداخلي المصري بأنه تدخل سافر ومرفوض في الشأن المصري، مشيرا إلى أن مصر تمتلك دستورا قويا يضمن الفصل بين المؤسسات ويضمن أيضا استقلال منظومة العدالة واستقلالية عمل القضاء.

 

وأضاف "الهدهد" في بيان له، أن رد وزارة الخارجية المصرية على بيان الخارجية الألمانية كان حاسم وحازم يوجهه رسالة للجميع بأن عليه احترام السيادة المصرية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات لن تقبل بها الدولة المصرية مشيرا إلى أنه كان الأولى أن تعتم الحكومة الألمانية بشؤونها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.

 

وأكد الفقيه القانون أن تصرف الخارجية الألمانية ساذج وغير مبرر ولن يتم قبله وأن الدولة المصرية ليها بينية تشريعية قوية تضمن استقلالية المؤسسات ويضمن عدم تدخل في شؤونها وأن كل مؤسسة في مصر تعمل وفقا للدستور وينظم عملها قوانين وتشريعات معمول بها منذ مئات السنين.


وأشار أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، أن القضاء المصري يتمتع باستقلالية كاملة منذ مئات السنين وهناك العديد من المواد في الدستور المصري التي تنظم عمله وتضمن له الحيد وتطبيق منظومة العدالة بكل شفافية ونزاهة وأي تدخل في شؤونه أو تعليق على أحكامة يعد جريمة يعاقب عليها القانون لذلك لابد أن يدرك الجميع مقدار ومكانة القضاء عند الشعب المصري كونه المؤسسة الأعرق والأكثر شفافية ونزاهة منذ قديم الأزل.

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