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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم المشاركين في دورات مركز التحكيم بـ حقوق قنا

تكريم أعضاء مركز
تكريم أعضاء مركز التحكيم

كرم الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد كلية الحقوق بـ قنا، ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم بالكلية، أعضاء هيئة التدريس وبعض موظفي الكلية، وكذلك أعضاء الجهاز الإدارى، المشاركين في إنجاح دورات مركز التحكيم التي تقام بالكلية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

أثنى الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، على جهود أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين، لما بذلوه خلال عملهم في إدارة المركز وتفانيهم في الأعمال المكلفين بها ، معرباً سعادته بالثقة التي حظي بها المركز من رئيس الجامعة، و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلى دعمهم ورعايتهم للمركز، والذى جعل المركز يواصل عطائه باستمرار.

 

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ومنح عميد كلية الحقوق بـ قنا ، أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم والعاملين والإداريين بالمركز شهادات تقدير، معرباً عن شكره العميق لهم على تنظيم هذه الدورات لما لها من أهمية وفائدة للمشاركين في مجال القانون بفروعه المختلفة.

 

كما أعرب عن بالغ سروره بنجاح الدورة الأولى للمركز وإجماع المشاركين على الفائدة الجمة التي اكتسبوها في مجال التحكيم الدولي، باعتباره إحدى الآليات المهمة في تسوية النزاعات.

 

فيما قال الدكتور على باشا خليفة، مدير المركز ، إن مركز التحكيم سعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي من أهمها تعريف المشاركين بالتحكيم الدولي وأنواعه ومميزاته والمبادئ التي يقوم عليها التحكيم الدولي، بالإضافة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد الصياغات المناسبة للمرافعات القانونية في مجالات التحكيم المختلفة، وفض النزاعات، وكيفية التغلب على المشاكل التي تواجههم في قضايا التحكيم الدولى.


يذكر أن مجلس إدارة مركز التحكيم بكلية الحقوق بقنا يتكون من: الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية رئيسًا لمجلس الإدارة والدكتور على باشا خليفة، مديرًا للمركز، وعضوية الدكتور عبد البارى حمدان والدكتور أحمد عبدالموجود زكير والدكتور منتصر يوسف الهمامى والدكتور عبد الله جاد الرب والدكتور عباس مصطفى عباس.

و شمل التكريم كلا من: الدكتور على باشا مدير مركز التحكيم والدكتور أحمد عبدالموجود زكير والدكتور منتصر الهمامى والدكتور عباس مصطفى عباس، والمدرسون المساعدون مختار دكرونى وعمر مصطفى وعبدالحميد العمدة.

كما تم تكريم مبارك أحمد محمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة والمصطفى رفعت وسيد عبدالفتاح بإدارة العلاقات العامة، ومن الحهاز الادارى بالكلية تم تكريم وليد فتوح مدير العلاقات العامة وعصام عكيني أبو عمر أمين الكلية وولاء محمد الهادى والشيماء صالح على صالح وحسام أحمد إبراهيم وعبدالحميد الشيخ واحمد قليل ومحمد حامد واحمد عبدالناجى، والطالب كريم ماهر رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق والطالب عمار ياسر عضو اتحاد الطلاب. 

جامعه جنوب الوادي قنا الحقوق كلية المجتمع دورات مركز التحكيم

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