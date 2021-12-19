رئيس مجلس الدولة:ازدواج قناة السويس رفع تصنيفها وزيادة الطلب عليها كممر ملاحي عالمي

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أهمية مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع أنفاق القناة، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم وغيره من المشروعات القومية الكبرى، تعزز من الأمن القومي المصري، وتأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية في ظل الجمهورية الجديدة.



جاء ذلك خلال ترؤس المستشار محمد حسام الدين لوفد رفيع المستوى لعدد من قاضيات وقضاة مجلس الدولة، في زيارة لهيئة قناة السويس ومشروع أنفاق القناة، حيث قام الوفد بجولة ميدانية بالهيئة والمجرى الملاحي للقناة، وكان في استقبالهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة، أن وفد قضاة مجلس الدولة، والذي ضم الأمين العام للمجلس المستشار طه كرسوع، استعرض خلال الزيارة الأهداف الاستراتيجية لمشروع توسعة القناة.



وتعرف الوفد على أهمية إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، بما يؤدي إلى خفض تكلفة الرحلات البحرية وزيادة معدلات الأمان الملاحي بإيجاد قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند وقوع أي حادث طارىء وكذلك تقليل الانحناءات بالمجرى الملاحي، على نحو من شأنه رفع درجة ترتيب وتصنيف قناة السويس وزيادة الطلب على استخدامها كممر ملاحي رئيسي عالمي في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.



وأشار الفريق أسامة ربيع إلى ما تحقق بالفعل من زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية باليوم، مقارنة بحوالي 77 سفينة باليوم في السابق، وتحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة فقط بدلا من 18 ساعة.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار اهتمام إدارة المجلس بزيادة الوعي لدى قاضيات وقضاة مجلس الدولة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما يتماشى مع الخطة العامة لرفع كفاءة القاضي الإداري بالمجلس وإلمامه بما يدور في الوطن وآخر المستجدات.



ولفت إلى أهمية مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الانفاق على الأمن القومي المصري، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية إضافية كونها شملت ولأول مرة القاضيات الجديدات اللائي صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهن في مجلس الدولة.



وأكد المستشار محمد حسام الدين تقديره العميق للفريق أسامة ربيع وكذلك فريق العمل المشارك في إنجاح هذا المشروع الضخم بكافة جوانبه والوصول به إلى الغايات المرجوة، بحسب الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين مجلس الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها هيئة قناة السويس.