عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة طلبات الإحاطة والحسابات الختامية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدة جلسات متتالية خلال الأسبوع القادم  وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والحسابات الختامية و موازنة البرامج والأداء 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن أول هذه الاجتماعات سيكون الأحد القادم 26 ديسمبر الجاري وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الأذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة " سوبر جيت " 
كما سيتم مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/ 2022 .

كما تعقد اللجنة أيضا اجتماعا أخر الاثنين 27 ديسمبر لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 202 / 2021 هذا بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و جامعات " سوهاج - أسيوط- عين شمس - المنصورة " للعام المالي 2021/2020.

وأضاف مصطفي سالم نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج أن الاجتماعات سوف تستمر  الثلاثاء 28 ديسمبر لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد والأمداد والتموين الطبي للعام المالي 2020/2021.

هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022 فيما يخص وزارة الصحة والسكان.

هذا وتختتم لجنة الخطة والموازنة سلسلة اجتماعاتها خلال شهر ديسمبر  الأربعاء الموافق  29 لمناقشة حساب ختامي موازنة الأزهر الشريف " قطاع المعاهد الازهرية - جامعة الأزهر " للعام المالي 2021/ 2020 ،فضلا عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الموازنة العامة للدولة مجلس النواب وزير المالية

ترشيحاتنا

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب تتجه للارتفاع.. ومفاجأة في عيار 21

هل سأقابل أهلي وأجدادي الذين بعد الموت؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 20- 12- 2021

شبانة: طاهر محمد طاهر من حسابات موسيماني خلال الفترة الأخيرة

زهقنا.. أحمد حسام ميدو يوجه رسائل نارية إلى جماهير وأعضاء نادي الزمالك

أمطار غزيرة وتساقط الثلوج.. 9 محافظات تعلن تعليق الدراسة اليوم الاثنين ورفع حالة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

تساقط الثلوج والحرارة تحت الصفر.. الشتاء يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

أول رد فعل من طارق حامد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ