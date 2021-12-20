خطة النواب تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة طلبات الإحاطة والحسابات الختامية

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدة جلسات متتالية خلال الأسبوع القادم وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والحسابات الختامية و موازنة البرامج والأداء

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن أول هذه الاجتماعات سيكون الأحد القادم 26 ديسمبر الجاري وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الأذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة " سوبر جيت "

كما سيتم مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/ 2022 .

كما تعقد اللجنة أيضا اجتماعا أخر الاثنين 27 ديسمبر لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 202 / 2021 هذا بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و جامعات " سوهاج - أسيوط- عين شمس - المنصورة " للعام المالي 2021/2020.

وأضاف مصطفي سالم نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج أن الاجتماعات سوف تستمر الثلاثاء 28 ديسمبر لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد والأمداد والتموين الطبي للعام المالي 2020/2021.

هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022 فيما يخص وزارة الصحة والسكان.

هذا وتختتم لجنة الخطة والموازنة سلسلة اجتماعاتها خلال شهر ديسمبر الأربعاء الموافق 29 لمناقشة حساب ختامي موازنة الأزهر الشريف " قطاع المعاهد الازهرية - جامعة الأزهر " للعام المالي 2021/ 2020 ،فضلا عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.