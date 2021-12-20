انهيار والدته.. تطورات أزمة شادي خلف في اتهامه بهتك عرض 7 فتيات

تصدرت محاكمة الفنان شادي خلف محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتي اتهم فيها بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 6 فتيات داحل ورشة تدريب مملوكة له.

تفاصيل محاكمة شادي خلف

انهارت والدة المتهم شادي نبيل خلف، أثناء ترحيله من مجمع محاكم شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية بعد نظر محاكمته في تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن.

وكانت حجزت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأحد، محاكمة الفنان شادي نبيل خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، لجلسة 22 فبراير للحكم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.