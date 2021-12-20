الفلوس دي حلال؟ فيديو رجل مسن يعطي درسا للجميع.. ونجله يكشف ردود الأفعال..فيديو

قال عبد الله عبد العظيم نجل الحاج عبد العظيم الذى التقى بمذيع الشارع أحمد رأفت وقال له: "الفلوس دي حلال؟"، إن والده حاليا لا يعمل وكان يعمل خارج البلاد في السعودية، لافتا إلى أنه الآن كبير في السن ولا يعمل وأبناؤه يقومون بواجبهم تجاهه.



وأضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث اليوم: “إن التقاء المذيع المتميز احمد رافت بوالدي لم يكن غريبا علينا ما سمعنا والدي يقوله لأنه دائما يعلمنا معنى الحلال والحرام في منزلنا”.

وأوضح عبد العظيم ، أن الأمانة والصدق وتحري الحلال والحرام أصبح نادرا جدا في هذا الزمن ونحن معتادون على ذلك في بيتنا.

