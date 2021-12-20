بالتعاون مع البحث العلمي.. افتتاح مركز شمال افريقيا لتطبيقات تحليل النظم.. اليوم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتحليل تطبيقات النظم IIASA أنه سيتم افتتاح مركز شمال افريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 ، وعلى هامش الافتتاح سيتم تنظيم ندوة حول تطبيق تحليل النظم في اتخاذ القرار فى معهد التخطيط القومى الاحد الموافق 19/12/2021 الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة والنصف.

واوضحت أنه يقوم بالعرض فيها الدكتورة أماني الريس نائب رئيس معهد التخطيط القومي و الدكتورة تيسير أبو النصر منسق التعاون بين اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم ود. فابيان واجنر عميد تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم

واشارا إلى أنه ستتناول الندوة النقاط التالية:

- لماذا تحليل النظم هام في اتخاذ القرار

- خطوات تحليل النظم للوصول الي قرار

- ثم مثال عملي تطبيقي عن نموذج في التغيرات المناخية

- للمشاركة فى الندوة رجاء الدخول على الرابط التالى:

https://zoom.us/j/4131810508



اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظمIIASA (www.iiasa.ac.at) قامت الأكاديمية بالتعاون مع معهد التخطيط القومى بإنشاء مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC وهو الأول من نوعه فى المنطقة ويهدف إلى تعزيز قدرة مصر في مجال تطبيقات تحليل النظم لدعم صانعي القرار في معالجة المشكلات الهيكلية المزمنة في مصر، والاستفادة من الخبرات العالمية الحالية وتوطين أدوات الوصول المفتوح المتاحة لاستخدام صانعي القرار المصريين / العرب / شمال إفريقيا.

ستكون مهمة المركز الأساسية بناء قدرة مصر في التفكير المنظومي وتطبيقات تحليل النظم، وخلق ثقافة صنع القرار القائم على الأدلة بدءًا من أعلى المستويات الحكومية إلى المواطنين العاديين ومشاركة هذه الثقافة على المستوى الإقليمي من خلال الشراكات مع الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين.

سيتم افتتاح المركز الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 تحت رعاية السيد الاستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

للمشاركة عن بعد يرجى الدخول على الروابط التالية:

حفل الافتتاح الساعة العاشرة صباحا

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82881559840?pwd=dU8yckVYMDU5NkZBQyt3OXVtNVNkdz09

Meeting ID: 828 8155 9840

Passcode: 562954

جلسات حول آفاق التعاون والعلاقات مع المعهد الساعة الثانية عشر ظهرا

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83041328408?pwd=S1NaTHNXNkoyMkI2RVIwdFFHZHRzZz09

Meeting ID: 830 4132 8408

Passcode: 865962

جلسة حول فرص تنمية القدرات التى يقدمها المعهد الساعة الثانية ظهرا

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87173131225?pwd=bTBIVlUwL2dYTXlGbmZaaW9xcUUvZz09

Meeting ID: 871 7313 1225

Passcode: 091766