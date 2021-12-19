زاهي حواس يعلن مفاجأة عن مقبرة الملكة نفرتيتي.. فيديو

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، نبحث الآن عن مقبرة الملكة نفرتيتي لافتا إلى أن تمثال الملكة نفرتيتي الشهير متواجد في متحف برلين وكنت أريد استرجاعه، مؤكدا أن الملكة نفرتيتي هي زوجة الملك أخناتون وعاشت معه في تل العمارنة 17 عاما.

وأضاف زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن الملكة نفرتيتي حكمت كـ ملك بعد موت أخناتون لأن هناك مشاهد لها وهي تضرب الأعداء وهي وظيفة الملوك، واعتقد أنها دفنت في وادي الملوك الغربي "وادي القرود" ويدفن به اثنين من العمرانه ومنهم أبو أخناتون ونبحث عن مقبرتها في هذا المكان.

وأوضح زاهي حواس، أعمل مع فريق مصري لإيجاد المقبرة الخاصة بها، مؤكدا أن الأدوات البدائية للبحث عن الآثار في الماضي هي مازالت تستخدم حتى الآن ومنها الشاكوش والأجنة.