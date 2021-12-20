مدبولي: الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لدفع المسار الاقتصادي.. نواب: يختص بإصلاح التجارة والصناعة والسياحة ويهدف لـ زيادة معدلات النمو 

صناعة النواب: الإصلاح الاقـتصادي الهيكلي يهدف للنهوض بمستويات الإنتاج

خطة النواب: الإصلاح الهيكلي هو إصلاح يتبع الإصلاح

برلماني: اختصاصات عديدة لـ برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وندا مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية "إرادة".

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي، مشيراً إلى هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والخاصة بالإصلاحات الهيكلية، تهدف للانطلاق بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، والحفاظ على استدامتها، وأن الدولة المصرية بهذا النهج وهذه الاستراتيجية التى تسير بها في غضون 7 أو 8 سنوات على الأكثر ستكون من ضمن أفضل 30 دولة صناعية على مستوى العالم.

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والخاصة بالإصلاحات الهيكلية، تهدف للانطلاق بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، والحفاظ على استدامتها، وأن الدولة المصرية بهذا النهج وهذه الاستراتيجية التى تسير بها في غضون 7 أو 8 سنوات على الأكثر ستكون من ضمن أفضل 30 دولة صناعية على مستوى العالم.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات له، أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف للنهوض بمستويات الإنتاج، من خلال إجراء حزمة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، سواء من خلال تطوير أسواق المال، إصلاح منظومة التدريب المهنى، تحرير التجارة، بالإضافة إلى إجراء إصلاح هيكلي للسياسات المتعلقة بالإنتاج بصورة مباشرة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة أن تعيد ترتيب أولوياتها وبناء مؤسساتها، وذلك من خلال حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بعدما كان النمو بالسالب، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتمثلة في رفع سعر الفائدة، تحرير سعر الصرف، ومن ثم قامت الدولة بدور كبير لعمل نمو اقتصادى، خاصة في الفترة التي كان خلالها سعر الفائدة مرتفع، وتم إنفاق مبالغ مالية ضخمة بلغت تريليونات الجنيهات لإصلاح البنية التحتية سواء من خلال إنشاء شبكة طرق، انفاق وكبارى، محطات كهرباء، كل ذلك من أجل جلب مزيد من الاستثمارات بعد تهيئة البيئة والمناخ الجاذب للاستثمار.

وأكمل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن سن تشريع موحد للصناعة، إضافة لإعادة هيكلة الخريطة الصناعية للدولة المصرية، من المحاور التي تهدف للنهوض بالصناعة المصرية، ومن ثم تعود هذه الخطوات بالإيجاب للاقتصاد المصرى.

ومن جانبه، أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيه رئيس الحكومة بالإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لدفع المسار الاقتصادي.

وقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن الإصلاح الهيكلى هو الإصلاح الحقيقي للدولة وهو ما يختص بإصلاح التجارة والصناعة والسياحة هو باختصار إصلاح هيكل كامل للدولة، لافتًا الى أن الفترة الماضية شهدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وها هي الحكومة تعلن عن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الهيكلى.

واشار عضو مجلس النواب، الى أن البرنامج كان يعتمد على عدة مراحل: الإصلاح الكلى هنا تتحدث على إصلاح اقتصاد الدولة من مؤشرات اقتصادية مثل عجز الموازنة الذى كان يبلغ 13% واصبح عجزا مستهدفا العام المقبل 6.6 من عشرة.

وتابع حديثه :"أن ذلك يعني أن عجز الموازنة تقل نسبته من عام 2016 حتى هذه اللحظة وهذا مؤشر على نجاح الاقتصادى الكلي، إضافة الى رفع احتياطي النقد الأجنبي الذى كان اقل من 15 مليار دولار فى 2015 اليوم اصبح 40 مليار دولار او ما يتجاوز، وهذا مؤشر آخر على نجاح برنامج الإصلاح".

أشاد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة بشأن الإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لدفع المسار الاقتصادي، لافتا الي أن برنامج الإصلاح الهيكلي يساهم فى توفير استدامة لمعدلات النمو

اهداف برنامج الإصلاح الهيكلي

واكد "عمر" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإصلاح الهيكلي هو إصلاح يتبع الإصلاح الاقتصادي مما يؤدى الى زيادة معدلات النمو من خلال الاهتمام بـ 3 قطاعات لزيادة نمو النمو: الاتصالات والزراعة والصناعات التحويلة.

وأوضح النائب، أن الزراعة هى عمود اساسى لارجاع عائد النمو لشريحة ضخمة من الشعب ولتحقيق استدامة فى معدلات النمو، وإدخال اصلاح هيكلى فى هذه القطاعات الثلاثة يتيح فرص عمل دائمة.