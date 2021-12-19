جامعة الأزهر: مستعدون لإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي ولائحتها جاهزة

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن موقف جامعة الأزهر، من إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي وآخر إنجازات التحول الرقمي.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، لصدى البلد، إن جامعة الأزهر فيها قسم حاسب آلي يتبع كلية العلوم، وقسم نظم ومعلومات يتبع كلية الهندسة، وهذين القسمين يجروا دورات تدريبية عالية للطلاب بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووكالة الفضاء المصرية.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الأعلى للأزهر وافق منذ عدة سنوات بإنشاء كلية للحاسب الآلي وتم تغيير المسمى إلى كلية ذكاء اصطناعي وتم إعداد لوائح الكلية ونظام العمل بها، ولكن تنتظر القرار الأخير لبدء العمل فيها وافتتاحها.

وذكر أن أمر إنشاء كلية جديدة ليس بالأمر السهل أو الهين، فالكلية تحتاج إلى مبنى وهيكل إداري وطاقم من أعضاء هيئة التدريس، وقالب طلابي تتقوم به العملية التعليمية، منوها أن جامعة الأزهر دائما ما تواكب التطور ومستحدثات العصر ولا تتأخر عنه شيئا.



التحول الرقمي في جامعة الأزهر

وكشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن جهود الجامعة في التحول الرقمي وإجراء الاختبارات الإلكترونية، بعد تصريحات الرئيس اليوم عن تعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الجامعات.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة أصبحت أول جامعة تنفذ التطبيق الإلكتروني للكتاب التفاعلي بكليات جامعة الأزهر يستطيع الطالب أن يحمله من جوجل بلاي وخلال ايام سيتاح لأجهزة الايفون وكذلك على هواوي ستور، وبمجرد تحميل التطبيق يمكن للطالب تصفح الكتاب التفاعلي بدون انترنت.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، اتخذت خطوات جادة في التحول الرقمي وتنفيذ الاختبارات الإلكترونية، منوها بأن الجامعة أنشأت حتى الآن أربعة مراكز لإجراء الاختبارات الإلكترونية منتشرة في فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومجهزة بأحدث الإمكانيات.

وأوضح أنه تمت تجربة الاختبارات الإلكترونية هذه العام، بإجراء اختبارات القدرات إلكترونيا وذلك لطلاب الثانوية الأزهرية الملتحقين بكليات الجامعة التي تم تحديد اختبارات قبول لها.

وذكر أنه تم اختبار طلاب في محافظات أخرى والتحكم فيها من القاهرة تيسيرا على الطلاب بعدم السفر إلى القاهرة لأداء الاختبارات.

وأوضح، أن تنفيذ اختبار إلكتروني موحد على مستوى جامعة الأزهر يحتاج الى استعداد عال وتوافر بنك معرفي عال لان كليات جامعة الأزهر لها طبيعة خاصة، فالطب له ست كليات والهندسة والعلوم والصيدلة لها عدة فروع في جامعة الأزهر وعمل امتحان واحد لهذه الكليات وكذلك الكليات الشرعية والعربية، أمر يحتاج إلى استعداد ليس بالأمر اليسير.

وأضاف، أن جامعة الأزهر، أجرت هذا العام اختبارات إلكترونية عبر الأون لاين للطلاب الوافدين الذين سافروا إلى بلادهم ولم يستطيعوا العودة وقت أزمة كورونا.