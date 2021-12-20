وزير التعليم يكشف حقيقة إطلاق اسم حسن البنا على إحدى المدارس

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صورة متداولة على صفحات الفيسبوك لمدرسة تحمل اسم حسن البنا للتعليم الأساسي.

وقال وزير التربية والتعليم عبر صفحته على الفيس بوك : وجب التوضيح هذا تشابه أسماء وليس تكريما لمؤسس الاخوان! المتبرع بالأرض مواطن اسمه "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ علي البنا" وطلب وضع اسمه مقابل التبرع بالارض منذ عام ٢٠٠٢ أى منذ ٢٠ سنة كاملة تعاقب فيها الوزراء ولم يتم التعليق على اسم المدرسة إلا الآن في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة".



وتابع: الدولة ليست في غيبوبة كما يتقول البوست المرفق وإنما يزداد يوميا "مستوى التنمر على كل شئ وأى شئ" وما نزال نرد ونوضح احتراما للمواطن المصري الذي ارهقته الشائعات واختلط عليه الامر والله المستعان".



وأكد قائلا:" بعد ٢٠ سنة من إنشاء المدرسة فقد خاطبنا المحافظ والادارة التعليمية والمتبرع بالارض وغيرنا اسم المدرسة الى "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا" حتى لا يتنمر علينا المتنمرون على مواقع التواصل او بعض مقدمي البرامج!".

