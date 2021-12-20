مسعد عمران: هناك اهتمام كبير من الدولة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية.. فيديو

قال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي بالحرف اليدوية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "اهتمام الرئيس السيسي بالحرف اليدوية تسبب في ازدهارها، فضلا عن إقامة المعارض والتوجيه بتدريب عمالة جديدة واستحداث نظم لتطوير صناعة الحرف اليدوية".

وأشار: "هناك جهات كثيرة في الدولة داعمة لقطاع الحرف اليدوية، منها جهاز تنمية الصناعة ووزارة التضامن ومركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة"، مردفا: "تم وضع خطة استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع الحرف اليدوية".

وأكد مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات،: "هناك اهتمام الدولة كبير من الدولة المصرية للنهوض بقطاع الحرف اليدوية".