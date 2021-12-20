رئيس حي الوايلي يقود حملات ضد الكافيهات والإشغالات ويفتتح كوبري المشاة بالخليفة المأمون

يبذل حي الوايلي برئاسة اللواء محمد عقل رئيس الحى جهودا مكثفة لضبط الشارع ورفع الإشغالات والمخالفات والتعامل مع الكافيهات المخالفة ومتابعة البناء المخالف وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ويجري اللواء محمد عقل رئيس الحى عدة جولات ميدانية برفقة الإدارات الميدانية لإعادة الانضباط من خلال الحملات المكثفة ، حيث قام رئيس الحى برفقة فريق العمل من الإدارات الميدانية وبالتنسيق مع شرطة مرافق الوايلى بحملة والمرور على المقاهى .
وأسفرت الحملة عن مصادرة الشيشة المتواجدة طبقا لقرار رئيس الوزراء بمنع تقديم الشيشة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
في سياق متصل وبناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعودة الانضباط للشارع قام رئيس الحى بحملة أسفرت عن رفع الإشغالات ومصادرتها بمخازن الحى مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لفرض هيبة القانون.
وبالتزامن مع اقتراب أعياد الأخوة الأقباط قام رئيس الحي بزيارة المطرانية المارونية بشارع حمدى وذلك فى إطار المرور الميدانى على الكنائس والاستعدادات لاستقبال الأعياد.
كما افتتح رئيس الحي كوبري المشاة بشارع الخليفة المأمون، وذلك لتأمين الطلاب والمارة تجنبا لعبور الطريق.
يصل الكوبري بين كليات جامعة عين شمس مرورا بشارع الخليفه المأمون بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والنواب وعمداء كليات الجامعة.