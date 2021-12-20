الخطيب يمنع أسامة حسني من الترشح في انتخابات الجبلاية.. فيديو

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : تلقي أسامة حسني نجم الأهلي السابق، اتصالات هاتفية من جانب قائمة سامح فهمي المرشحة في انتخابات اتحاد الكرة المصري، للتواجد ضمن القائمة.

وتابع : جاء التواصل مع أسامة حسني خلال جلسة لقائمة سامح فهمي امتدت لفجر اليوم الأحد ومعه عبد الحليم علي الذي اعتذر عن التواجد في انتخابات اتحاد الكرة.

واضاف: أن أسامة حسني رفض المجازفة بالتواجد في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبل بعد استشارته لمحمود الخطيب رئيس النادي ووالد زوجته في تلك الخطوة.



واستكمل : أن بيبو نصح اسامة حسني بالاستمرار في عمله الإعلامي عبر قناة النادي الأهلي خاصة ان انتخابات الجبلاية تشهد تربيطات صعب عليه التعامل معها لقلة خبراته.